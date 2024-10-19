Гречка повышает чувствительность к инсулину и может предотвратить сахарный диабет
В Роспотребнадзоре развеяли два основных мифа про гречку. Они касаются повышения уровня железа и лечения сахарного диабета.
Миф № 1. Гречка повышает уровень железа в организме.
Железо в гречневой крупе составляет 37% от суточной нормы потребления в 100 г сухого продукта.
— Казалось бы, большое количество. Но железо из растительной пищи практически не усваивается. Гречка не поможет справиться с дефицитом железа, — отметили специалисты.
Миф №2: Гречка лечит сахарный диабет.
Излечить диабет гречка не способна, но поможет его предотвратить.
— В ней есть вещество D-хиро-инозитол, которое повышает чувствительность к инсулину, что снижает риск развития сахарного диабета, — рассказали в Роспотребнадзоре.
Полезные свойства гречки:
Гречка богата белком, клетчаткой, витаминами (особенно группы B) и минералами, такими как магний, железо и цинк.
Регулярное употребление гречки может помочь снизить уровень LDL (плохого) холестерина в крови, что способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья.
Высокое содержание клетчатки способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.
Гречка имеет низкий гликемический индекс, что делает ее хорошим выбором для людей с диабетом, так как она помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Гречка содержит антиоксиданты, такие как рутин, помогающие защищать клетки от повреждений и уменьшающие воспаление.
Благодаря высокому содержанию магния и других полезных веществ, гречка способствует улучшению работы сердца.
Гречка низкокалорийна и питательна, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет контролировать вес.
Гречка не содержит глютен.
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