Гречка повышает чувствительность к инсулину и может предотвратить сахарный диабет

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гречка

В Роспотребнадзоре развеяли два основных мифа про гречку. Они касаются повышения уровня железа и лечения сахарного диабета.

Миф № 1. Гречка повышает уровень железа в организме.

Железо в гречневой крупе составляет 37% от суточной нормы потребления в 100 г сухого продукта. 

— Казалось бы, большое количество. Но железо из растительной пищи практически не усваивается. Гречка не поможет справиться с дефицитом железа, — отметили специалисты.

Миф №2: Гречка лечит сахарный диабет.

Излечить диабет гречка не способна, но поможет его предотвратить. 

— В ней есть вещество D-хиро-инозитол, которое повышает чувствительность к инсулину, что снижает риск развития сахарного диабета, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Полезные свойства гречки:

Гречка богата белком, клетчаткой, витаминами (особенно группы B) и минералами, такими как магний, железо и цинк.

Регулярное употребление гречки может помочь снизить уровень LDL (плохого) холестерина в крови, что способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья.

Высокое содержание клетчатки способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.

Гречка имеет низкий гликемический индекс, что делает ее хорошим выбором для людей с диабетом, так как она помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Гречка содержит антиоксиданты, такие как рутин, помогающие защищать клетки от повреждений и уменьшающие воспаление.

Благодаря высокому содержанию магния и других полезных веществ, гречка способствует улучшению работы сердца.

Гречка низкокалорийна и питательна, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет контролировать вес.

Гречка не содержит глютен.

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Теги : гречка, инсулин, сахарный диабет