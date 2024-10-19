Роспотребнадзор: язык и печень по витаминам и микроэлементам превосходят мясо
В Роспотребнадзоре рассказали, что языки и печень по вкусу не уступают красному мясу, а по содержанию витаминов и микроэлементов превосходят его.
— Печень имеет богатый аминокислотный состав, способствующий наращиванию мышечной массы. В ней много железа, витамина В12, употребление которых полезно для профилактики и лечения анемии, — напомнили в ведомстве.
Язык — деликатесный продукт, в нем много белков и мало жиров. А еще — железа, витаминов группы В.
В говяжьем сердце в шесть раз больше витаминов группы В, чем в говядине, а железа — больше в полтора раза. В куриных сердечках много витаминов – А, РР и группы В, а также макро- и микроэлементов – фосфора, калия, магния, железа, цинка, меди.
Субпродукты бывают разных категорий:
I категории (язык, печень, почки, мозги, сердце и т.д.);
II категории (головы (без языков), ноги, легкие, уши, свиной мясокостный хвост и т.д.).
Важно помнить, что субпродукты следует готовить правильно и употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать избыточного потребления холестерина и насыщенных жиров.
Напомним, какие продукты рекомендуется есть при анемии, кроме печени:
- Рыба и морепродукты: тунец, сардины, устрицы.
- Растительные источники железа: бобовые, зелень, орехи и семена.
- Продукты, богатые витамином C
- Продукты, содержащие фолиевую кислоту: зеленые листовые овощи, цельнозерновые продукты, авокадо.
- Продукты, содержащие витамин B12.
- Избегайте кофе и чая во время еды: кофеин может мешать усвоению железа, поэтому лучше пить их между приемами пищи.
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