Роспотребнадзор: язык и печень по витаминам и микроэлементам превосходят мясо

Рыба и морепродукты: тунец, сардины, устрицы.

Растительные источники железа: бобовые, зелень, орехи и семена.

Продукты, богатые витамином C

Продукты, содержащие фолиевую кислоту: зеленые листовые овощи, цельнозерновые продукты, авокадо.

Продукты, содержащие витамин B12.

Избегайте кофе и чая во время еды: кофеин может мешать усвоению железа, поэтому лучше пить их между приемами пищи.

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