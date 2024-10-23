Нутрициолог Меркулова объяснила, почему диабетикам не стоит есть приготовленную тыкву

Картофель. Особенно в жареном виде или в виде картофельного пюре, так как он содержит много углеводов и быстро повышает уровень сахара в крови.

Сладкий картофель (батат). Хотя он более питателен, чем обычный картофель, он также содержит много углеводов и может повышать уровень сахара в крови.

Морковь. В сыром виде может быть полезной, но в больших количествах она содержит много сахара. Лучше ограничивать потребление моркови в вареном виде или в соках.

Свекла. Свекла содержит больше сахара, чем многие другие овощи, поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах.

Кукуруза содержит много углеводов и может повышать уровень сахара в крови, особенно в консервированном или переработанном виде.

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