Нутрициолог Меркулова объяснила, почему диабетикам не стоит есть приготовленную тыкву
Нутрициолог Ирина Меркулова рассказала, что тыква, несмотря на всю ее полезность, в приготовленном виде не рекомендована при высоком уровне сахара в крови.
Мякоть тыквы обладает высоким гликемическим индексом — до 75 единиц в приготовленном виде. Специалист не советует есть продукт больным сахарным диабетом и тем, у кого уровень сахара в крови выше нормы.
Тыква содержит большое количество витамина А, карнитин, богата клетчаткой, витаминами С и В, а также редкий витамин группы Т, способствующий образованию красных и белых кровяных телец. Тыквенные семечки — это источник магния, цинка и полезных жиров.
— Тыква — отличная замена конфетам и булкам. Сладкая, но низкокалорийная. В 100 граммах сырой тыквы содержится в среднем 22 килокалории, — отметила специалист.
Какие еще овощи не рекомендуются при сахарном диабете?
- Картофель. Особенно в жареном виде или в виде картофельного пюре, так как он содержит много углеводов и быстро повышает уровень сахара в крови.
- Сладкий картофель (батат). Хотя он более питателен, чем обычный картофель, он также содержит много углеводов и может повышать уровень сахара в крови.
- Морковь. В сыром виде может быть полезной, но в больших количествах она содержит много сахара. Лучше ограничивать потребление моркови в вареном виде или в соках.
- Свекла. Свекла содержит больше сахара, чем многие другие овощи, поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах.
- Кукуруза содержит много углеводов и может повышать уровень сахара в крови, особенно в консервированном или переработанном виде.
Горох богат белком и клетчаткой, но содержит углеводы, поэтому его следует употреблять с осторожностью.
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