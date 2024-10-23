Нутрициолог Меркулова объяснила, почему диабетикам не стоит есть приготовленную тыкву

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тыква

Нутрициолог Ирина Меркулова рассказала, что тыква, несмотря на всю ее полезность, в приготовленном виде не рекомендована при высоком уровне сахара в крови. 

Мякоть тыквы обладает высоким гликемическим индексом — до 75 единиц в приготовленном виде. Специалист не советует есть продукт больным сахарным диабетом и тем, у кого уровень сахара в крови выше нормы.

Тыква содержит большое количество витамина А, карнитин, богата клетчаткой, витаминами С и В, а также редкий витамин группы Т, способствующий образованию красных и белых кровяных телец. Тыквенные семечки — это источник магния, цинка и полезных жиров.

— Тыква — отличная замена конфетам и булкам. Сладкая, но низкокалорийная. В 100 граммах сырой тыквы содержится в среднем 22 килокалории, — отметила специалист.

Какие еще овощи не рекомендуются при сахарном диабете?
  • Картофель. Особенно в жареном виде или в виде картофельного пюре, так как он содержит много углеводов и быстро повышает уровень сахара в крови.
  • Сладкий картофель (батат). Хотя он более питателен, чем обычный картофель, он также содержит много углеводов и может повышать уровень сахара в крови.
  • Морковь. В сыром виде может быть полезной, но в больших количествах она содержит много сахара. Лучше ограничивать потребление моркови в вареном виде или в соках.
  • Свекла. Свекла содержит больше сахара, чем многие другие овощи, поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах.
  • Кукуруза содержит много углеводов и может повышать уровень сахара в крови, особенно в консервированном или переработанном виде.

Горох богат белком и клетчаткой, но содержит углеводы, поэтому его следует употреблять с осторожностью.

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Теги : тыква, сахарный диабет