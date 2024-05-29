Диетолог Соломатина назвала творог среди полезных для организма в жару продуктов

«В жару необходимо есть продукты, которые легко перевариваются и не дают нагрузки на пищеварительный тракт», - отметила диетолог в комментарии RT

Источники молочных белков – кисломолочные продукты, сыр.

Рыбу – её белок усваивается без проблем, вдобавок она дает организму омега-3;

Нежирные виды мяса – куриная или индюшачья грудка, кролик.

Растительные – в виде сочных овощей, фруктов, ягод.

«Кроме того, можно есть и мороженое – но следить, чтобы в нем было натуральное молоко или сливки, сахар в допустимых количествах, небольшое количество калорий, не было красителей и ароматизаторов», - посоветовала эксперт.

Диетолог Соломатина рассказала о продуктах, которые будут уместны в рационе, когда за окнами царит жара.Елена Соломатина назвала творог среди полезных для организма в жару продуктов. Он является источником белка, необходимого для нормального функционирования организма, развития мышечной массы.Какие продукты специалист рекомендует есть в жару:Соломатина добавила, что растительные продукты содержат клетчатку, питающую полезные бактерии в кишечном микробиоме, а также влагу, необходимую организму в условиях жары, плюс антиоксиданты, препятствующие развитию патологических процессов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Сергей Агапкин заявил: некоторые продукты могут казаться полезными, но на самом деле мешают худеть или даже способствуют лишнему весу.

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