Врач Сухорукова: чак-чак полезен за счет натурального меда, но это лакомство для особых случаев
Чак-чак является полезным лакомством, потому что содержит натуральный мед. Об этом рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
— Польза чак-чака обусловлена наличием натурального меда, который выступает противогрибковым, антибактериальным и антивирусным средством. Именно пчелиный мед в силу мощных природный свойств нередко используется для лечения заболеваний ЖКТ, простудных заболеваний и даже порезов и ожогов, — отметила медик NEWS.ru.
В умеренных количествах чак-чак не вызывает привыкания и служит источником энергии, сообщила Сухорукова. Он задуман как десерт для особых случаев, это не та еда, которую можно употреблять каждый день. Раньше его готовили на свадьбу.
Отметим, что калорийность чак-чака может достигать 500 ккал на 100 граммов продукта. При ожирении, повышенном уровне сахара в крови лучше выбрать другой десерт.
Ранее сообщалось, что в Казани приготовили 130 килограмм чак-чака для участников саммита БРИКС.
Врач и телеведущая Елена Малышева ранее обращала внимание на высокое содержание сахара в чак-чаке.
— Чак-чак – сладкий продукт. Если сахар в организме не расходуется на энергетические процессы, тогда он превращается в жир (одна молекула сахара (глюкозы) превращается в две молекулы жира) – и у человека появляются лишние килограммы, повышается риск развития сахарного диабета, — отмечала она.
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