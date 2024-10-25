Не пейте их на ночь: токсиколог Кутушов рассказал, как приготовить натуральные энергетики для бодрости

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женщина

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов предложил приготовить натуральные энергетики. С помощью этих напитков можно взбодриться без вреда для здоровья.

— Не пейте эти напитки на ночь, так как высока вероятность не заснуть, — предупредил медик.

Первый напиток:
  • 1 стакан горячей воды, 
  • 1/2-2 чайной ложки меда, 
  • 2,5 см свежего корня имбиря, 
  • 1/4 чайной ложки молотого кардамона, 
  • 1/4 чайной ложки куркумы.

Мед нужно добавить, когда напиток немного остынет.

Второй напиток — просто зеленый чай хорошего качества. По словам Кутушова, это «лучший энергетик в мире».

Третий напиток

  • 1 ст.л. каркаде, 
  • 1 ст.л. плодов шиповника, 
  • щепотка корицы, 
  • 1-2 шт. гвоздики, 
  • 10 капель настойки женьшеня.
  • 300-400 мл кипятка

Заварить каркаде, шиповник и пряности кипятком, настоять 30 минут, процедить, добавить настойку.
Перед применением рекомендаций, проконсультируйтесь с врачом.

Противопоказания: воспалительные заболевания ЖКТ, сахарный диабет, беременность, гипертония.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, профессор
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