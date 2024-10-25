Не пейте их на ночь: токсиколог Кутушов рассказал, как приготовить натуральные энергетики для бодрости

1 стакан горячей воды,

1/2-2 чайной ложки меда,

2,5 см свежего корня имбиря,

1/4 чайной ложки молотого кардамона,

1/4 чайной ложки куркумы.

1 ст.л. каркаде,

1 ст.л. плодов шиповника,

щепотка корицы,

1-2 шт. гвоздики,

10 капель настойки женьшеня.

300-400 мл кипятка

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