Дерматовенеролог Урзаева: папилломы могут перерасти в рак, их необходимо удалять
Врач-дерматовенеролог Рина Урзаева рассказала, что даже самые маленькие папилломы могут перерасти в рак, поэтому их необходимо удалять.
По ее словам, причиной возникновения папиллом является вирус папилломы человека (ВПЧ). Врач обычно назначает противовирусные препараты и рекомендует удаление новообразований.
— Из-за вирусной природы очень высок риск заражения, самозаражения и перерождения в злокачественные образования, — подчеркнула Урзаева.
Один из способов удаления папиллом — лазер. Это безболезненная бескровная процедура, риск рецидивирования низкий.
Папилломы — доброкачественные опухоли, возникающие на коже или слизистых оболочках. Они могут проявляться в виде небольших наростов, имеют цвет кожи или темнее, появляются на различных участках тела, включая лицо, шею, руки, половые органы.
Основной причиной появления папиллом является, как уже отмечалось, инфекция ВПЧ. Существует множество типов ВПЧ, и некоторые из них вызывают папилломы на коже, а другие связаны с более серьезными заболеваниями, такими как рак шейки матки.
ВПЧ передается через прямой контакт с кожей или слизистыми оболочками, а также может передаваться половым путем.
Папилломы можно удалить также с помощью криотерапии (замораживание), электрокоагуляцию, хирургическим путем.
Профилактика:
- Вакцинация. Существуют вакцины против ВПЧ.
- Соблюдение правил личной гигиены.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий