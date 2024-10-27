Женщина рассказала о первых симптомах рака мозга: у нее болела голова и покалывало левую половину лица

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женщина

27-летняя Кимберли Бэггли из Сток-он-Трент (Стаффордшир, Великобритания) рассказала, что у нее неделю болела голова, прежде чем у нее обнаружили злокачественную опухоль мозга.

По ее словам, она почувствовала покалывания в левой половине лица и пошла в больницу. Ей выписали таблетки от боли и отпустили.

Как пишет Daily Mail, однажды муж пришел с работы и обнаружил Кимберли без сознания. Сканирование показало, что у нее астроцитома — агрессивная опухоль головного мозга.

Несмотря на операцию и 33 курса лучевой терапии, женщина все еще проходит курс химиотерапии. У нее рак третьей стадии.

— Вы живете и не думаете, что с вами может случится что-то подобное, но когда это происходит, весь мир вращается вокруг чего-то, о чем вы ничего не знаете, и это ужасно. Жизнь останавливается, когда у вас диагностируют опухоль головного мозга, — рассказала Кимберли.

Астроцитома — одна из наиболее распространенных форм опухолей головного мозга. Такие опухоли растут из особых клеток, называемых астроцитами. Они защищают нервы и жизненно важны для обработки информации. Является наиболее распространенной опухолью среди нейроэктодермальных.

Эксперты до сих пор не знают, что именно вызывает развитие астоцитомы, исследования опираются на статистические данные. В подавляющем большинстве случаев найти причину не удается. Точную причинно-следственную связь выявляют в 5% случаев, когда у ближайших родственников имеются нейрофиброматоз 1-го или 2-го типа (наследственная болезнь кожи и нервных образований), а также болезнь Бурневилля или туберозный склероз.

В остальных случаях ссылаются на различные факторы: влияние химических веществ, экологические проблемы, радиацию, онкогенные вирусы.

Общие симптомы включают головные боли, трудности с речью, изменения в зрении (двоение или нечеткость), а также судороги, спутанность мыслей и проблемы с памятью.

Чем отличается астроцитома от глиобластомы?

Термин астроцитома включает в себя несколько типов опухолей головного мозга, а глиобластома – это злокачественная астроцитома IV степени злокачественности.

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