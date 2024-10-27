Женщина рассказала о первых симптомах рака мозга: у нее болела голова и покалывало левую половину лица

По ее словам, она почувствовала покалывания в левой половине лица и пошла в больницу. Ей выписали таблетки от боли и отпустили.Как пишет Daily Mail, однажды муж пришел с работы и обнаружил Кимберли без сознания. Сканирование показало, что у нее астроцитома — агрессивная опухоль головного мозга.Несмотря на операцию и 33 курса лучевой терапии, женщина все еще проходит курс химиотерапии. У нее рак третьей стадии.— рассказала Кимберли.Астроцитома — одна из наиболее распространенных форм опухолей головного мозга. Такие опухоли растут из особых клеток, называемых астроцитами. Они защищают нервы и жизненно важны для обработки информации. Является наиболее распространенной опухолью среди нейроэктодермальных.Эксперты до сих пор не знают, что именно вызывает развитие астоцитомы, исследования опираются на статистические данные. В подавляющем большинстве случаев найти причину не удается. Точную причинно-следственную связь выявляют в 5% случаев, когда у ближайших родственников имеются нейрофиброматоз 1-го или 2-го типа (наследственная болезнь кожи и нервных образований), а также болезнь Бурневилля или туберозный склероз.В остальных случаях ссылаются на различные факторы: влияние химических веществ, экологические проблемы, радиацию, онкогенные вирусы.Общие симптомы включают головные боли, трудности с речью, изменения в зрении (двоение или нечеткость), а также судороги, спутанность мыслей и проблемы с памятью.Чем отличается астроцитома от глиобластомы?Термин астроцитома включает в себя несколько типов опухолей головного мозга, а глиобластома – это злокачественная астроцитома IV степени злокачественности.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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