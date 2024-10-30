Женщина 20 лет ела только картошку и рассказала о последствиях такого питания

260 Фото: https://unsplash.com/photos/a-white-plate-topped-with-potatoes-and-parsley-9DEggBoY8CY
картофель

29-летняя Джоди Шоу из Великобритании рассказала, что в течение 20 лет ела только картофель. У женщины редкое психическое расстройство — страх перед едой.

Шоу отметила, что еще ребенком не могла пробовать разные блюда. Люди с синдромом избирательного питания избегают конкретных продуктов, иногда практически всех — как Джоди.

Британка попыталась объяснить, почему не может даже пробовать другие продукты — по ее словам, у нее стоит ментальный блок на еду. Картофель она ест, чтобы выжить, удовольствия он ей не приносит.

Шоу работает медсестрой. Это тяжелая работа, а с учетом того, как она питается, — почти «неподъемная». Женщина страдает от недостатка витамином и микроэлементов, у нее хроническая усталость, проблемы с кожей, да и со всеми органами.

Британка принимает витамины, но заменить полноценное питание они не могут. Она признает, что у нее серьезные проблемы. Шоу работает с психотерапевтом, и иногда ей удается съесть пару ложек хлопьев. Ей бы очень хотелось получать удовольствие от еды, но это чувство ей незнакомо.

— Некоторым вообще приходится питаться через зонд, — отметила женщина Jam Press.

Расстройством избирательного питания называют нарушение пищевого поведения, характеризующееся отказом от приема определенной пищи из-за текстуры, цвета, аромата, вкуса либо вследствие негативного опыта ее поедания.

В группе риска – люди с расстройством аутического спектра, СДВГ, обсессивно-компульсивным неврозом, депрессией, фобиями. 

Причины расстройства избирательного питания подразделяются на четыре группы:

  • Психоэмоциональные. Отказы связаны со страхом повторного переживания негативного опыта (рвота, удушье, изжога). 
  • Физиологические. Ограничения могут быть связаны с особенностями пищеварения (изжога, тошнота, вздутие).
  • Личностные. Формируются в результате сильных переживаний, травм. Например, решение отказаться от мяса бывает результатом наблюдения за убийством животных.
  • Социальные.

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Теги : диета, картофель
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