Женщина 20 лет ела только картошку и рассказала о последствиях такого питания

Психоэмоциональные. Отказы связаны со страхом повторного переживания негативного опыта (рвота, удушье, изжога).

Физиологические. Ограничения могут быть связаны с особенностями пищеварения (изжога, тошнота, вздутие).

Личностные. Формируются в результате сильных переживаний, травм. Например, решение отказаться от мяса бывает результатом наблюдения за убийством животных.

Социальные.

Шоу отметила, что еще ребенком не могла пробовать разные блюда. Люди с синдромом избирательного питания избегают конкретных продуктов, иногда практически всех — как Джоди.Британка попыталась объяснить, почему не может даже пробовать другие продукты — по ее словам, у нее стоит ментальный блок на еду. Картофель она ест, чтобы выжить, удовольствия он ей не приносит.Шоу работает медсестрой. Это тяжелая работа, а с учетом того, как она питается, — почти «неподъемная». Женщина страдает от недостатка витамином и микроэлементов, у нее хроническая усталость, проблемы с кожей, да и со всеми органами.Британка принимает витамины, но заменить полноценное питание они не могут. Она признает, что у нее серьезные проблемы. Шоу работает с психотерапевтом, и иногда ей удается съесть пару ложек хлопьев. Ей бы очень хотелось получать удовольствие от еды, но это чувство ей незнакомо.— отметила женщина Jam Press.Расстройством избирательного питания называют нарушение пищевого поведения, характеризующееся отказом от приема определенной пищи из-за текстуры, цвета, аромата, вкуса либо вследствие негативного опыта ее поедания.В группе риска – люди с расстройством аутического спектра, СДВГ, обсессивно-компульсивным неврозом, депрессией, фобиями.Причины расстройства избирательного питания подразделяются на четыре группы:Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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