Женщина 20 лет ела только картошку и рассказала о последствиях такого питания
29-летняя Джоди Шоу из Великобритании рассказала, что в течение 20 лет ела только картофель. У женщины редкое психическое расстройство — страх перед едой.
Шоу отметила, что еще ребенком не могла пробовать разные блюда. Люди с синдромом избирательного питания избегают конкретных продуктов, иногда практически всех — как Джоди.
Британка попыталась объяснить, почему не может даже пробовать другие продукты — по ее словам, у нее стоит ментальный блок на еду. Картофель она ест, чтобы выжить, удовольствия он ей не приносит.
Шоу работает медсестрой. Это тяжелая работа, а с учетом того, как она питается, — почти «неподъемная». Женщина страдает от недостатка витамином и микроэлементов, у нее хроническая усталость, проблемы с кожей, да и со всеми органами.
Британка принимает витамины, но заменить полноценное питание они не могут. Она признает, что у нее серьезные проблемы. Шоу работает с психотерапевтом, и иногда ей удается съесть пару ложек хлопьев. Ей бы очень хотелось получать удовольствие от еды, но это чувство ей незнакомо.
— Некоторым вообще приходится питаться через зонд, — отметила женщина Jam Press.
Расстройством избирательного питания называют нарушение пищевого поведения, характеризующееся отказом от приема определенной пищи из-за текстуры, цвета, аромата, вкуса либо вследствие негативного опыта ее поедания.
В группе риска – люди с расстройством аутического спектра, СДВГ, обсессивно-компульсивным неврозом, депрессией, фобиями.
Причины расстройства избирательного питания подразделяются на четыре группы:
- Психоэмоциональные. Отказы связаны со страхом повторного переживания негативного опыта (рвота, удушье, изжога).
- Физиологические. Ограничения могут быть связаны с особенностями пищеварения (изжога, тошнота, вздутие).
- Личностные. Формируются в результате сильных переживаний, травм. Например, решение отказаться от мяса бывает результатом наблюдения за убийством животных.
- Социальные.
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