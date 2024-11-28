Врач Баранова: множественные папилломы и шершавые ступни указывают на инсулинорезистентность
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова назвала признаки, которые указывают на инсулинорезистентность. Один из них — множественные папилломы.
Инсулинорезистентность – это ненормальный ответ тканей на инсулин, низкая чувствительность к гормону.
Как ее заподозрить?
- Невозможность наесться. Только поели и уже опять хочется.
- Тремор, головокружение, раздражительность при отказе от сладкого или если давно не ели.
- Желание полежать, а лучше поспать после еды.
- Черный акантоз (отемнение интимных зон, подмышек, локтей, шеи).
- Избыточный вес.
- Высокое артериальное давление.
- Ангиомы (красные точки на теле).
- Сухость кожи, особенно на стопах.
- Кандидоз.
- Избыточное оволосение.
- Синдром поликистозных яичников.
- Атеросклероз.
Причины инсулинорезистентности:
- генетические нарушения, наследственность;
- частые перекусы, когда в ответ на постоянное поступление пищи (даже минимального) постоянно вырабатывается инсулин;
- избыточное поступление быстрых углеводов;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела;
- возраст старше 45 лет;
- систематическое недосыпание;
- постоянный стресс.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий