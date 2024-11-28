Врач Баранова: множественные папилломы и шершавые ступни указывают на инсулинорезистентность

Невозможность наесться. Только поели и уже опять хочется.

Тремор, головокружение, раздражительность при отказе от сладкого или если давно не ели.

Желание полежать, а лучше поспать после еды.

Черный акантоз (отемнение интимных зон, подмышек, локтей, шеи).

Избыточный вес.

Высокое артериальное давление.

Ангиомы (красные точки на теле).

Сухость кожи, особенно на стопах.

Кандидоз.

Избыточное оволосение.

Синдром поликистозных яичников.

Атеросклероз.

генетические нарушения, наследственность;

частые перекусы, когда в ответ на постоянное поступление пищи (даже минимального) постоянно вырабатывается инсулин;

избыточное поступление быстрых углеводов;

низкая физическая активность;

избыточная масса тела;

возраст старше 45 лет;

систематическое недосыпание;

постоянный стресс.

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