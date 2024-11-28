Врач Баранова: множественные папилломы и шершавые ступни указывают на инсулинорезистентность

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Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова назвала признаки, которые указывают на инсулинорезистентность. Один из них — множественные папилломы.

Инсулинорезистентность – это ненормальный ответ тканей на инсулин, низкая чувствительность к гормону. 

Как ее заподозрить?
  • Невозможность наесться. Только поели и уже опять хочется.
  • Тремор, головокружение, раздражительность при отказе от сладкого или если давно не ели.
  • Желание полежать, а лучше поспать после еды.
  • Черный акантоз (отемнение интимных зон, подмышек, локтей, шеи).
  • Избыточный вес.
  • Высокое артериальное давление.
  • Ангиомы (красные точки на теле).
  • Сухость кожи, особенно на стопах.
  • Кандидоз.
  • Избыточное оволосение.
  • Синдром поликистозных яичников.
  • Атеросклероз.
— Инсулинорезистентность однажды может закончиться сахарным диабетом второго типа. И это уже станет заболеванием со своими серьезными последствиями: высоким риском инфаркта, инсульта, заболеваний почек, глаз, неврологических нарушений и даже гангреной, — отметила медик в своем блоге.

Причины инсулинорезистентности:
  • генетические нарушения, наследственность;
  • частые перекусы, когда в ответ на постоянное поступление пищи (даже минимального) постоянно вырабатывается инсулин;
  • избыточное поступление быстрых углеводов;
  • низкая физическая активность;
  • избыточная масса тела;
  • возраст старше 45 лет;
  • систематическое недосыпание;
  • постоянный стресс.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Баранова
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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Теги : инсулинорезистентность, папиллома, диабет второго типа