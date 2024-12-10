Врач Андреева: меняйте постельное белье чаще, иначе на нем появятся грибки и бактерии

Менять и стирать постельное белье регулярно (раз в неделю).

Использовать защитные чехлы для матрасов и подушек.

Поддерживать чистоту в спальне и регулярно проводить уборку.

Убедиться, что постельное белье хорошо высушено, чтобы избежать влажности.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.