Врач Андреева: меняйте постельное белье чаще, иначе на нем появятся грибки и бактерии

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По словам дерматовенеролога Анны Андреевой, если редко менять постельное белье, это чревато негативными последствиями для здоровья. Ткань накапливает микрочастицы кожи, пот, слюну, выделения, пыль и грязь — особенно если в доме есть домашние животные.

Перечисленные факторы провоцирует раздражение и воспаление кожи, что может изменить качество жизни в худшую сторону.

— К тому же в постельном белье всегда живут незаметные глазу пылевые клещи, которые активно размножаются. Чем их больше, тем выше риск аллергии, воспаления и даже заболеваний дыхательных путей, — предупредила врач.

Если неделями не стирать постель, то на наволочках, простынях и пододеяльниках могут появиться грибки и бактерии.

Андреева советует менять постель не реже раза в неделю. Если человек болеет, то это нужно делать еще чаще. Если в постели спят двое, то белье нужно менять дважды в неделю.

В постельном белье могут обитать различные микроорганизмы:

Пылевые клещи. Эти микроскопические существа живут в постельном белье, матрасах и подушках. Они питаются отмершими клетками кожи и могут вызывать аллергические реакции и астму.

Бактерии. На постельном белье могут накапливаться различные бактерии, включая стафилококки и стрептококки, которые могут вызывать инфекции и другие заболевания.

Грибы и плесень. Влажное постельное белье может стать средой для роста грибков и плесени, что также может вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием.

В редких случаях в постельном белье могут находиться паразиты, такие как блохи или постельные клопы, особенно если в доме есть животные или если белье было в контакте с зараженными предметами.

Микроскопические организмы. В постельном белье могут обитать различные микроорганизмы, включая вирусы, которые могут передаваться через пот, слюну или другие жидкости.

Чтобы минимизировать присутствие этих организмов, рекомендуется:
  • Менять и стирать постельное белье регулярно (раз в неделю).
  • Использовать защитные чехлы для матрасов и подушек.
  • Поддерживать чистоту в спальне и регулярно проводить уборку.
  • Убедиться, что постельное белье хорошо высушено, чтобы избежать влажности.

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