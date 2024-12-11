Врач Кардашова назвала горечь во рту признаком язвы желудка
Гастроэнтеролог София Кардашова назвала симптомы язвы желудка. Один из них — горечь во рту.
Язва желудка – дефект слизистой оболочки и подлежащих тканей органа, появление которого свойственно обострению язвенной болезни желудка или действию ряда провоцирующих факторов.
Возникновение язвы желудка в большинстве случаев связано с инфицированием Helicobacter pylori, которая может приводить к перерождению клеток, отметила медик. Также к числу факторов, провоцирующих развитие болезни, относятся частое употребление лекарств, таких как аспирин, нестероидные противовоспалительные средства, глюкокортикостероиды.
Язву желудка может вызвать нарушение режима питания: пристрастие к жирной пище, фастфуду, энергетикам и алкоголю. Не меньшую роль играют и стрессовые ситуации.
Симптомы язвы желудка:
- Боли в эпигастральной области
- Тяжесть и чувство переполненности в желудке после небольшого объема пищи.
- Изжога и горечь во рту.
- Рвота черным содержимым, напоминающим кофейную гущу (при запущенном состоянии)
- Черный зловонный стул («мелена»).
Осложнения:
- кровотечение;
- перфорация стенки органа;
- пенетрация язвы (ее распространение на близлежащие органы);
- злокачественное перерождение клеток слизистой и подлежащих тканей желудка;
- рубцовый стеноз с сужением или закрытием просвета части органа.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий