Врач Кардашова назвала горечь во рту признаком язвы желудка

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женщина

Гастроэнтеролог София Кардашова назвала симптомы язвы желудка. Один из них — горечь во рту.

Язва желудка – дефект слизистой оболочки и подлежащих тканей органа, появление которого свойственно обострению язвенной болезни желудка или действию ряда провоцирующих факторов. 

Возникновение язвы желудка в большинстве случаев связано с инфицированием Helicobacter pylori, которая может приводить к перерождению клеток, отметила медик. Также к числу факторов, провоцирующих развитие болезни, относятся частое употребление лекарств, таких как аспирин, нестероидные противовоспалительные средства, глюкокортикостероиды. 

Язву желудка может вызвать нарушение режима питания: пристрастие к жирной пище, фастфуду, энергетикам и алкоголю. Не меньшую роль играют и стрессовые ситуации.

Симптомы язвы желудка:
  • Боли в эпигастральной области
  • Тяжесть и чувство переполненности в желудке после небольшого объема пищи.
  • Изжога и горечь во рту.
  • Рвота черным содержимым, напоминающим кофейную гущу (при запущенном состоянии)
  • Черный зловонный стул («мелена»).

Если язва желудка развивается на фоне гастрита, то присутствуют зловонное дыхание, налет белого цвета на языке, изменение вкусового восприятия.

Осложнения:
  • кровотечение;
  • перфорация стенки органа;
  • пенетрация язвы (ее распространение на близлежащие органы);
  • злокачественное перерождение клеток слизистой и подлежащих тканей желудка;
  • рубцовый стеноз с сужением или закрытием просвета части органа.

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