Врач Кардашова назвала горечь во рту признаком язвы желудка

Боли в эпигастральной области

Тяжесть и чувство переполненности в желудке после небольшого объема пищи.

Изжога и горечь во рту.

Рвота черным содержимым, напоминающим кофейную гущу (при запущенном состоянии)

Черный зловонный стул («мелена»).





кровотечение;

перфорация стенки органа;

пенетрация язвы (ее распространение на близлежащие органы);

злокачественное перерождение клеток слизистой и подлежащих тканей желудка;

рубцовый стеноз с сужением или закрытием просвета части органа.

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