Главный онколог Минздрава Каприн: кто сможет участвовать в клиническом исследовании новой онковакцины

Пациенты в возрасте 18–75 лет.

Требуется гистологически подтвержденный диагноз солидной опухоли (солидная опухоль имеет вид разрастаний в виде уплотнений или утолщений).

Пациенты, для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны.

Общее состояние здоровья по шкале ECOG: 0–2.

С момента последнего лечения должно пройти не менее 2 недель.

опухоли головы и шеи,

рак легкого,

опухоли средостения,

рак молочной железы,

опухоли ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы,

мочеполовой системы,

первичные опухоли ЦНС,

саркомы мягких тканей и костей,

меланома кожи и слизистых.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.