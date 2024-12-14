Главный онколог Минздрава Каприн: кто сможет участвовать в клиническом исследовании новой онковакцины

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врач

Главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что ему поступает большое количество вопросов об онковакцине.

— Мы хотим сообщить, что совсем скоро начнется набор пациентов на клиническое исследование новой онколитической вакцины «ЭнтероМикс», препарата созданного на основе онколитических вирусов, — написал он в Telegram.

Этот препарат — долгожданная надежда для пациентов, столкнувшихся с серьезными вызовами в лечении солидных опухолей, подчеркнул ученый.

Исследование будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава России. Кто сможет участвовать?

  • Пациенты в возрасте 18–75 лет.
  • Требуется гистологически подтвержденный диагноз солидной опухоли (солидная опухоль имеет вид разрастаний в виде уплотнений или утолщений).
  • Пациенты, для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны.
  • Общее состояние здоровья по шкале ECOG: 0–2.
  • С момента последнего лечения должно пройти не менее 2 недель.

Каприн перечислил следующие диагнозы:
  • опухоли головы и шеи, 
  • рак легкого, 
  • опухоли средостения, 
  • рак молочной железы, 
  • опухоли ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, 
  • мочеполовой системы, 
  • первичные опухоли ЦНС, 
  • саркомы мягких тканей и костей, 
  • меланома кожи и слизистых.

О начале записи на участие буде сообщено дополнительно.

Ранее «МедикФорум» писал, что вакцина будет бесплатной. Каприн пообещал, что она не станет «лекарством для избранных».

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Каприн
Андрей Каприн
Медицина
Заслуженный врач РФ, академик РАН и РАО, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России
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Теги : вакцина, онкология