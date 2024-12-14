Главный онколог Минздрава Каприн: кто сможет участвовать в клиническом исследовании новой онковакцины
Главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что ему поступает большое количество вопросов об онковакцине.
— Мы хотим сообщить, что совсем скоро начнется набор пациентов на клиническое исследование новой онколитической вакцины «ЭнтероМикс», препарата созданного на основе онколитических вирусов, — написал он в Telegram.
Этот препарат — долгожданная надежда для пациентов, столкнувшихся с серьезными вызовами в лечении солидных опухолей, подчеркнул ученый.
Исследование будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава России. Кто сможет участвовать?
- Пациенты в возрасте 18–75 лет.
- Требуется гистологически подтвержденный диагноз солидной опухоли (солидная опухоль имеет вид разрастаний в виде уплотнений или утолщений).
- Пациенты, для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны.
- Общее состояние здоровья по шкале ECOG: 0–2.
- С момента последнего лечения должно пройти не менее 2 недель.
Каприн перечислил следующие диагнозы:
- опухоли головы и шеи,
- рак легкого,
- опухоли средостения,
- рак молочной железы,
- опухоли ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы,
- мочеполовой системы,
- первичные опухоли ЦНС,
- саркомы мягких тканей и костей,
- меланома кожи и слизистых.
О начале записи на участие буде сообщено дополнительно.
Ранее «МедикФорум» писал, что вакцина будет бесплатной. Каприн пообещал, что она не станет «лекарством для избранных».
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Каприн
Медицина
Заслуженный врач РФ, академик РАН и РАО, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России
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