Кардиолог Бокерия: прием статинов может повышать риск деменции и диабета
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия рассказала о возможных побочных эффектах приема статинов.
Медик в своем блоге назвала три таких побочных эффекта.
Мышечные боли. Пациенты жалуются на боли в ногах, в спине, слабость и усталость, которая мешает им выполнять ежедневные бытовые дела. Такие боли связаны с процессом разрушения мышц, отметила медик.
Ухудшение памяти, риск деменции. Холестерин содержится в оболочке всех клеток, включая нервные. В итоге клетки могут потерять способность «общаться» друг с другом, так как делают они это посредством соединения оболочек.
Повышение уровня глюкозы в крови. Чтобы не допустить этого, важно питаться правильно. Высокий уровень сахара в крови, если его не контролировать, приводит к развитию сахарного диабета второго типа.
Подробнее о статинах:
Статины — группа лекарственных препаратов, которые широко используются для снижения уровня холестерина в крови. Они играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.
Статины блокируют фермент, необходимый для производства холестерина в печени. Это приводит к снижению уровня LDL (плохого холестерина) и повышению уровня HDL (хорошего холестерина), что способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.
Статины обычно назначаются людям с высоким уровнем холестерина, а также тем, кто уже перенес сердечно-сосудистые заболевания или имеет высокий риск их развития. Врач может рекомендовать статины в сочетании с изменениями в образе жизни, такими как диета и физическая активность.
Хотя статины считаются безопасными для большинства людей, они могут вызывать побочные эффекты:
- Боль в мышцах
- Усталость
- Проблемы с пищеварением
- Повышение уровня сахара в крови
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Бокерия
Медицина
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук
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