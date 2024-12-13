Кардиолог Бокерия: прием статинов может повышать риск деменции и диабета

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таблетки

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия рассказала о возможных побочных эффектах приема статинов.

Медик в своем блоге назвала три таких побочных эффекта.

Мышечные боли. Пациенты жалуются на боли в ногах, в спине, слабость и усталость, которая мешает им выполнять ежедневные бытовые дела. Такие боли связаны с процессом разрушения мышц, отметила медик.

Ухудшение памяти, риск деменции. Холестерин содержится в оболочке всех клеток, включая нервные. В итоге клетки могут потерять способность «общаться» друг с другом, так как делают они это посредством соединения оболочек.

Повышение уровня глюкозы в крови. Чтобы не допустить этого, важно питаться правильно. Высокий уровень сахара в крови, если его не контролировать, приводит к развитию сахарного диабета второго типа.

Подробнее о статинах:

Статины — группа лекарственных препаратов, которые широко используются для снижения уровня холестерина в крови. Они играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. 

Статины блокируют фермент, необходимый для производства холестерина в печени. Это приводит к снижению уровня LDL (плохого холестерина) и повышению уровня HDL (хорошего холестерина), что способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Статины обычно назначаются людям с высоким уровнем холестерина, а также тем, кто уже перенес сердечно-сосудистые заболевания или имеет высокий риск их развития. Врач может рекомендовать статины в сочетании с изменениями в образе жизни, такими как диета и физическая активность.

Хотя статины считаются безопасными для большинства людей, они могут вызывать побочные эффекты:

  • Боль в мышцах
  • Усталость
  • Проблемы с пищеварением
  • Повышение уровня сахара в крови

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
Медицина
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук
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