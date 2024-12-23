Врач Баранова: связь между употреблением сосисок и раком желудка подтверждена

Насыщенные жиры и трансжиры, а также жиры низкого качества. Они провоцируют сгущение жёлчи и замедляют её отток.

Отсутствие клетчатки.

Избыток соли вызывает задержку жидкости в тканях организма, косвенно снижая тонус жёлчного пузыря.

Консерванты, усилители вкуса и другие добавки создают нагрузку на печень, которая участвует в образовании жёлчи.

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