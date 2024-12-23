Врач Баранова: связь между употреблением сосисок и раком желудка подтверждена

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сосиски
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала о вреде полуфабрикатов, в частности, сосисок.

— Многочисленные исследования уже давно подтвердили связь между употреблением сосисок и развитием рака толстой кишки и желудка, — написала медик в своем блоге.

Вред сосисок обусловлен содержащимися в них консервантами, усилителями вкуса, стабилизаторами и нитритами. Он призваны продлить срок годности продукта и улучшить внешний вид, однако в процессе обработки мяса этими веществами в сосисках образуются канцерогенные соединения.

Кроме того, употребление сосисок провоцирует образование камней в жёлчном пузыре, предупредила Баранова. Она назвала причины этого явления:

  • Насыщенные жиры и трансжиры, а также жиры низкого качества. Они провоцируют сгущение жёлчи и замедляют её отток.  
  • Отсутствие клетчатки.
  • Избыток соли вызывает задержку жидкости в тканях организма, косвенно снижая тонус жёлчного пузыря.
  • Консерванты, усилители вкуса и другие добавки создают нагрузку на печень, которая участвует в образовании жёлчи.
По словам врача, раньше от желчнокаменной болезни страдали только взрослые, теперь же это проблема, с которой сталкиваются многие дети. Причина — питание и пищевые привычки семьи.

Родители подают на стол высококалорийные, переработанные продукты, богатые сахаром, жирами и солью (фастфуд, сладкие газированные напитки, полуфабрикаты). Это может быть связано с удобством и экономией времени, однако такой рацион приводит к набору лишнего веса и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ирина Баранова
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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Теги : сосиски, рак желудка, желчный пузырь