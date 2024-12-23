Врач Баранова: связь между употреблением сосисок и раком желудка подтверждена
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала о вреде полуфабрикатов, в частности, сосисок.
— Многочисленные исследования уже давно подтвердили связь между употреблением сосисок и развитием рака толстой кишки и желудка, — написала медик в своем блоге.
Вред сосисок обусловлен содержащимися в них консервантами, усилителями вкуса, стабилизаторами и нитритами. Он призваны продлить срок годности продукта и улучшить внешний вид, однако в процессе обработки мяса этими веществами в сосисках образуются канцерогенные соединения.
Кроме того, употребление сосисок провоцирует образование камней в жёлчном пузыре, предупредила Баранова. Она назвала причины этого явления:
- Насыщенные жиры и трансжиры, а также жиры низкого качества. Они провоцируют сгущение жёлчи и замедляют её отток.
- Отсутствие клетчатки.
- Избыток соли вызывает задержку жидкости в тканях организма, косвенно снижая тонус жёлчного пузыря.
- Консерванты, усилители вкуса и другие добавки создают нагрузку на печень, которая участвует в образовании жёлчи.
Родители подают на стол высококалорийные, переработанные продукты, богатые сахаром, жирами и солью (фастфуд, сладкие газированные напитки, полуфабрикаты). Это может быть связано с удобством и экономией времени, однако такой рацион приводит к набору лишнего веса и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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