The Health: дефицит магния приводит к инсулинорезистентности

диарея,

тошнота,

боли в животе,

нерегулярное сердцебиение,

остановка сердца.

Магний полезен при лечении многих заболеваний, включая болезни сердца, костей и мигрень, говорится в исследовании, опубликованном в The Health.1. Заболевания сердца и кровеносных сосудовМагний помогает регулировать и лечить ряд заболеваний сердца. Он расширяет кровеносные сосуды, что помогает снизить кровяное давление. Это снижает риск сердечных заболеваний и инсульта.2. Повышенный уровень глюкозы в крови и сахарный диабетНизкий уровень магния может усугубить инсулинорезистентность, что увеличивает риск развития диабета второго типа.— говорится в публикации.Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как магний влияет на уровень сахара в крови и риск развития диабета 2 типа, предупреждают специалисты.3. ЗапорыМагний является основным ингредиентом многих слабительных.4. Здоровье костейМагний участвует в формировании костей и регулировании их прочности. Несколько исследований показали, что люди с низким уровнем магния подвергаются более высокому риску развития остеопороза и остеопении.Магний помогает снизить риск переломов костей и остеопороза, особенно у женщин в постменопаузе и пожилого возраста.5. МигреньДобавки с магнием могут помочь снизить частоту мигреней. Вероятно, это происходит из-за расширения кровеносных сосудов.Некоторые исследования показали, что дозы магния, достигающие 600 миллиграммов в день, снижают частоту мигреней, в то время как другие не выявили очевидной пользы.6. Психическое здоровьеДобавки с магнием могут помочь уменьшить симптомы, связанные со стрессом и тревогой.Многие исследования выявили связь между низким уровнем магния и такими расстройствами, как синдром дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ), шизофрения и расстройство аутистического спектра.7. Здоровый сонМагний стал популярной добавкой для улучшения сна у людей всех возрастов. Он может помочь поддерживать циркадный ритм и качество сна.Некоторые исследования показали, что магний может помочь при ряде факторов, связанных со сном, таких как дневная сонливость, храп, время засыпания, продолжительность сна и пробуждение ночью.Риски употребления слишком большого количества магнияСуточная норма содержания магния в пищевых добавках и медикаментах для всех взрослых составляет 350 миллиграммов, без учета магния, содержащегося в продуктах питания естественным путем.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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