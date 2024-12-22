The Health: дефицит магния приводит к инсулинорезистентности

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Организм естественным образом не вырабатывает магний, поэтому употреблять его следует с пищевыми добавками. Продукты, содержащие магний: зеленые листовые овощи, семена, орехи и некоторые молочные продукты.

Магний полезен при лечении многих заболеваний, включая болезни сердца, костей и мигрень, говорится в исследовании, опубликованном в The Health.

1. Заболевания сердца и кровеносных сосудов

Магний помогает регулировать и лечить ряд заболеваний сердца. Он расширяет кровеносные сосуды, что помогает снизить кровяное давление. Это снижает риск сердечных заболеваний и инсульта.

2. Повышенный уровень глюкозы в крови и сахарный диабет

Низкий уровень магния может усугубить инсулинорезистентность, что увеличивает риск развития диабета второго типа.

— Исследование показало, что добавление в рацион 100 миллиграммов магния в день снижает риск развития диабета на 15%, — говорится в публикации.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как магний влияет на уровень сахара в крови и риск развития диабета 2 типа, предупреждают специалисты.

3. Запоры

Магний является основным ингредиентом многих слабительных.

4. Здоровье костей

Магний участвует в формировании костей и регулировании их прочности. Несколько исследований показали, что люди с низким уровнем магния подвергаются более высокому риску развития остеопороза и остеопении.

Магний помогает снизить риск переломов костей и остеопороза, особенно у женщин в постменопаузе и пожилого возраста.

5. Мигрень

Добавки с магнием могут помочь снизить частоту мигреней. Вероятно, это происходит из-за расширения кровеносных сосудов.

Некоторые исследования показали, что дозы магния, достигающие 600 миллиграммов в день, снижают частоту мигреней, в то время как другие не выявили очевидной пользы.

6. Психическое здоровье

Добавки с магнием могут помочь уменьшить симптомы, связанные со стрессом и тревогой.

Многие исследования выявили связь между низким уровнем магния и такими расстройствами, как синдром дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ), шизофрения и расстройство аутистического спектра.

7. Здоровый сон

Магний стал популярной добавкой для улучшения сна у людей всех возрастов. Он может помочь поддерживать циркадный ритм и качество сна.

Некоторые исследования показали, что магний может помочь при ряде факторов, связанных со сном, таких как дневная сонливость, храп, время засыпания, продолжительность сна и пробуждение ночью.

Риски употребления слишком большого количества магния

Суточная норма содержания магния в пищевых добавках и медикаментах для всех взрослых составляет 350 миллиграммов, без учета магния, содержащегося в продуктах питания естественным путем.

Побочные эффекты, связанные с приемом слишком большого количества магния:

  • диарея, 
  • тошнота, 
  • боли в животе, 
  • нерегулярное сердцебиение,
  • остановка сердца. 

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