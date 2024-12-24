Врач Волкова: хурма содержит магний для нервов и калий для сердца
Хурма содержит магний для здоровья нервной системы и калий для здоровья сердца. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
Хурма положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, она богата клетчаткой.
— Клетчатка необходима нашему организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и нашему микробиому для появления хороших микроорганизмов в нашем кишечнике, — отметила медик.
Также в ней содержатся каротиноиды для здоровья глаз.
Как ранее сообщал «МедикФорум», чем выше гликемический индекс (ГИ), тем менее фрукт полезен для людей, склонных к ожирению и диабету. Фруктами и ягодами с ГИ выше 35 не стоит злоупотреблять. Речь идет о киви, крыжовнике, голубике, чернике, винограде, хурме, бананах, дынях, ананасах, арбузах, а также всех цитрусовых.
Еще о пользе хурмы:
Содержит витамины A, C и E, которые способствуют укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья кожи и улучшению зрения.
Содержит витамины A, C и E, которые способствуют укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья кожи и улучшению зрения.
Фрукт богат антиоксидантами, такими как флавоноиды и каротиноиды. Они помогают защищать клетки от повреждений, замедляют старение и снижают риск развития хронических заболеваний.
Регулярное употребление хурмы может помочь снизить уровень LDL (плохого холестерина) в крови, что полезно для сердечно-сосудистой системы.
Антиоксиданты и витамины в хурме могут способствовать улучшению состояния кожи, делая ее более упругой и здоровой.
Хурма содержит вещества, которые могут помочь в борьбе со стрессом и улучшении настроения.
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