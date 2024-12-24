Врач Волкова: хурма содержит магний для нервов и калий для сердца

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хурма

Хурма содержит магний для здоровья нервной системы и калий для здоровья сердца. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Хурма положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, она богата клетчаткой. 

— Клетчатка необходима нашему организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и нашему микробиому для появления хороших микроорганизмов в нашем кишечнике,отметила медик.

Также в ней содержатся каротиноиды для здоровья глаз.

Как ранее сообщал «МедикФорум», чем выше гликемический индекс (ГИ), тем менее фрукт полезен для людей, склонных к ожирению и диабету. Фруктами и ягодами с ГИ выше 35 не стоит злоупотреблять. Речь идет о киви, крыжовнике, голубике, чернике, винограде, хурме, бананах, дынях, ананасах, арбузах, а также всех цитрусовых. 

Еще о пользе хурмы:

Содержит витамины A, C и E, которые способствуют укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья кожи и улучшению зрения.

Фрукт богат антиоксидантами, такими как флавоноиды и каротиноиды. Они помогают защищать клетки от повреждений, замедляют старение и снижают риск развития хронических заболеваний.

Регулярное употребление хурмы может помочь снизить уровень LDL (плохого холестерина) в крови, что полезно для сердечно-сосудистой системы.

Антиоксиданты и витамины в хурме могут способствовать улучшению состояния кожи, делая ее более упругой и здоровой.

Хурма содержит вещества, которые могут помочь в борьбе со стрессом и улучшении настроения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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