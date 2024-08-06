Врач Березников: люди, которые боятся диабета, выбирают кислые фрукты, но это ошибка
По словам врач-диетолога и доктора медицинских наук Алексея Березникова, люди, которые боятся повышения сахара в крови и сахарного диабета второго типа, выбирают кислые фрукты, думая, что там меньше сахара. Это ошибочное мнение.
— На самом деле, ориентироваться нужно не на вкус фрукта или ягоды, а на гликемический индекс, — подчеркнул медик.
Чем выше гликемический индекс (ГИ), тем менее фрукт полезен для людей, склонных к ожирению и диабету.
Фруктами и ягодами с ГИ выше 35 не стоит злоупотреблять. Речь идет о киви, крыжовнике, голубике, чернике, винограде, хурме, бананах, дынях, ананасах, арбузах, а также всех цитрусовых.
Все, что имеет ГИ ниже 35, можно есть каждый день. Это авокадо (10), вишня (25), клубника (25), малина (25), груши (30), абрикосы (34).
Фрукты и продукты с высоким ГИ могут привести к ожирению и сахарному диабету второго типа.
Гликемический индекс — это показатель, который отражает, как быстро углеводы в продукте повышают уровень сахара в крови после его употребления. Он измеряется по шкале от 0 до 100.
Низкий ГИ (0-55). Продукты с низким гликемическим индексом медленно перевариваются и усваиваются, что приводит к постепенному повышению уровня сахара в крови. Примеры: бобовые, цельнозерновые продукты, большинство овощей.
Средний ГИ (56-69). Примеры: коричневый рис, овсянка, некоторые фрукты.
Высокий ГИ (70 и выше). Продукты с высоким гликемическим индексом быстро усваиваются и могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови. Примеры: белый хлеб, сладости, картофель.
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