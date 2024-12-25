Эндокринолог Атаманова: за новогоднюю ночь можно набрать до одного килограмма жира, если переедать и мало двигаться
Всего за одну ночь, пусть и новогоднюю, можно набрать до одного килограмма жира, если увлекаться жирными и сладкими блюдами и при этом мало двигаться.
Как рассказала диетолог, эндокринолог Юлия Атаманова со ссылкой на рекомендации Минздрава, мужчинам нужно в среднем от 2150 до 3800 ккал в сутки, а женщинам — от 1700 до 3000 ккал.
— Если переесть и набрать лишних 3500 ккал в день, то можно набрать 500 г жировой ткани. 3500 ккал — это примерно 2 кг оливье или селедки под шубой, или примерно 2 кг торта. То есть, если вы переедите в новогоднюю ночь, то сможете набрать максимум 0,5-1 кг жировой ткани, — отметила медик.
Весы могут показать привес до трех килограммов, но пугаться не стоит. Это отек, а не жир. Отек образуется из-за жидкости, которая скапливается, если съесть много сладкого или соленого, да еще запивать все это алкоголем.
Эта жидкость уйдет, если вернуться к обычному питанию и начать двигаться.
Диетологи рекомендуют устроить разгрузочный день. Популярные варианты разгрузочных дней:
- Фруктовый день: Употребление только свежих фруктов (например, яблоки, груши, апельсины).
- Овощной день: Питание на основе свежих или запеченных овощей.
- Кефирный день: Употребление кефира в течение дня (обычно 1-1,5 литра).
- Рисовый день: Прием вареного риса без соли и приправ, иногда с добавлением овощей.
- Смузи-день: Питание на основе смузи из фруктов и овощей.
Рекомендации для разгрузочного дня:
- Пейте много воды
- Слушайте свой организм: если вы чувствуете сильный дискомфорт, лучше прекратить разгрузочный день.
- Не переедайте после разгрузочного дня.
Кому не рекомендуется проводить разгрузочные дни:
- Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
- Беременным и кормящим.
- Людям с хроническими заболеваниями или серьезными проблемами со здоровьем.
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий