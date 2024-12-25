Эндокринолог Атаманова: за новогоднюю ночь можно набрать до одного килограмма жира, если переедать и мало двигаться

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оливье

Всего за одну ночь, пусть и новогоднюю, можно набрать до одного килограмма жира, если увлекаться жирными и сладкими блюдами и при этом мало двигаться. 

Как рассказала диетолог, эндокринолог Юлия Атаманова со ссылкой на рекомендации Минздрава, мужчинам нужно в среднем от 2150 до 3800 ккал в сутки, а женщинам — от 1700 до 3000 ккал. 

— Если переесть и набрать лишних 3500 ккал в день, то можно набрать 500 г жировой ткани. 3500 ккал — это примерно 2 кг оливье или селедки под шубой, или примерно 2 кг торта. То есть, если вы переедите в новогоднюю ночь, то сможете набрать максимум 0,5-1 кг жировой ткани,отметила медик.

Весы могут показать привес до трех килограммов, но пугаться не стоит. Это отек, а не жир. Отек образуется из-за жидкости, которая скапливается, если съесть много сладкого или соленого, да еще запивать все это алкоголем.

Эта жидкость уйдет, если вернуться к обычному питанию и начать двигаться.

Диетологи рекомендуют устроить разгрузочный день. Популярные варианты разгрузочных дней:

  • Фруктовый день: Употребление только свежих фруктов (например, яблоки, груши, апельсины).
  • Овощной день: Питание на основе свежих или запеченных овощей.
  • Кефирный день: Употребление кефира в течение дня (обычно 1-1,5 литра).
  • Рисовый день: Прием вареного риса без соли и приправ, иногда с добавлением овощей.
  • Смузи-день: Питание на основе смузи из фруктов и овощей.

Рекомендации для разгрузочного дня:

  • Пейте много воды
  • Слушайте свой организм: если вы чувствуете сильный дискомфорт, лучше прекратить разгрузочный день.
  • Не переедайте после разгрузочного дня.

Кому не рекомендуется проводить разгрузочные дни:

  • Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
  • Беременным и кормящим.
  • Людям с хроническими заболеваниями или серьезными проблемами со здоровьем.
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Теги : переедание, ожирение