Эндокринолог Атаманова: за новогоднюю ночь можно набрать до одного килограмма жира, если переедать и мало двигаться

Фруктовый день: Употребление только свежих фруктов (например, яблоки, груши, апельсины).

Овощной день: Питание на основе свежих или запеченных овощей.

Кефирный день: Употребление кефира в течение дня (обычно 1-1,5 литра).

Рисовый день: Прием вареного риса без соли и приправ, иногда с добавлением овощей.

Смузи-день: Питание на основе смузи из фруктов и овощей.

Пейте много воды

Слушайте свой организм: если вы чувствуете сильный дискомфорт, лучше прекратить разгрузочный день.

Не переедайте после разгрузочного дня.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Беременным и кормящим.

Людям с хроническими заболеваниями или серьезными проблемами со здоровьем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.