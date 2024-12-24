Гастроэнтеролог Неронов посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе без сахара
О том, как справиться с похмельем после новогоднего застолья, рассказал гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.
— Отличной идеей будет начать утро с чашки зеленого чая или черного кофе без сахара. Это поможет почувствовать себя немного лучше благодаря антиоксидантам. Однако стоит избегать кофе с молоком или сахаром, так как они могут раздражать желудок, — отметил врач.
Облегчить симптомы похмелья поможет рассол: он восстанавливает баланс минералов, нормализует давление, снимает сухость во рту и избавляет от обезвоживания.
Если позволяет состояние, поможет умеренная физическая активность на свежем воздухе, контрастный душ (только для тех, у кого нет проблем с сосудами).
Употребление жирной пищи только усугубит проблему, добавил врач.
Ранее Неронов назвал допустимую дозу алкоголя. Ежедневно допустимо выпивать не более 40 миллилитров чистого этанола (100 миллилитров водки), сказал он.
Другие советы насчет похмелья:
- Пейте много воды или изотонических напитков для восстановления водного баланса.
- Употребляйте легкую пищу, богатую углеводами и витаминами (например, фрукты, овощи, бульоны).
- Отдыхайте и дайте организму время на восстановление.
Что точно приведет к похмелью?
- Алкоголь в больших количествах
- Смешивание разных напитков
- Употребление энергетиков с алкоголем
- Отказ от еды
- Кофе в больших количествах
- Не пить воду.
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