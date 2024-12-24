Гастроэнтеролог Неронов посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе без сахара

Пейте много воды или изотонических напитков для восстановления водного баланса.

Употребляйте легкую пищу, богатую углеводами и витаминами (например, фрукты, овощи, бульоны).

Отдыхайте и дайте организму время на восстановление.

Алкоголь в больших количествах

Смешивание разных напитков

Употребление энергетиков с алкоголем

Отказ от еды

Кофе в больших количествах

Не пить воду.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.