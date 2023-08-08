Врач Неронов: переедание в жару грозит человеку сосудистой катастрофой

«В жаркую погоду необходимость компенсировать температурные колебания ложится на сосуды, а если у нас желудок переполнен острой, жирной, жареной едой и еще алкоголем, то риск сосудистых атак возрастает в разы», - сказал врач в интервью РИАМО.

«В жару нужно питаться вовремя, в спокойной обстановке, малыми порциями, тщательно пережевывая пищу, и потреблять достаточное количество жидкости». – констатировал врач.

Употребление пищи в очень жаркую погоду требует знания определенных правил. В частности, нужно воздерживаться от больших порций еды, поскольку это еще больше разогревает тело, которому и так приходится адаптироваться к жаркому климату.Нагрев тела при принятии пищи связан с более активной в этот момент циркуляцией крови в пищеварительной системе. Чтобы сберечь организм от перегрева, включаются компенсаторные механизмы – при этом большая нагрузка ложится на сосудистую систему. Если человек много ест в условиях жаркой погоды, его сосуды вынуждены выдерживать очень большое напряжение, что чревато возникновением нарушений, предупредил Неронов.Владимир Неронов отметил, что у здоровых людей манера плотно наедаться может привести в жару к головокружению, обморокам. Если же имеются какие-то хронические сосудистые патологии, то такая привычка может довести до инфаркта или инсульта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к кофе может быть опасной привычкой при сидячей профессии.

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