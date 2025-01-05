Как улучшить здоровье в новом году: врач Баранова назвала пять полезных и простых привычек

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вода

Чтобы улучшить свое здоровье, достаточно внедрить в свою жизнь пять полезных привычек. Об этом в своем блоге сообщила врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова.

— Новый год — это время для свежих начинаний и новых привычек. Вместо глобальных обещаний, которые сложно выполнить, попробуйте начать с простых шагов, — отметила медик.

Привычка №1. Пейте больше воды — не менее 1,5–2 литров в день.

Вода поддерживает обмен веществ, улучшает пищеварение и помогает коже выглядеть свежей. Ее дефицит вызывает усталость, головные боли и даже тягу к сладкому. Баранова советует поставить рядом с собой бутылку воды, добавить в нее ломтик лимона, мяту или огурец для вкуса. Старайтесь выпивать

Привычка №2. Добавляйте зелень к каждому приему пищи.

Зелень содержит клетчатку, витамины и антиоксиданты. Они поддерживают пищеварение и выводят токсины.  

Привычка №3. Ежедневно ходите пешком. Даже 20–30 минут помогут улучшить самочувствие.

Прогулки пешком улучшают кровообращение, стимулируют обмен веществ.

Привычка №4. Ешьте меньше сахара.

Вместо магазинных тортов и конфет врач рекомендует выбрать фрукты, домашние десерты или кусочек тёмного шоколада.

Привычка №5. Устраивайте «минутки тишины»  

— Найдите 5–10 минут в день для медитации, дыхательных упражнений или просто тихого отдыха без гаджетов, — советует врач.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Баранова
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
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Теги : зож, Новый год, привычки