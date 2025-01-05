Как улучшить здоровье в новом году: врач Баранова назвала пять полезных и простых привычек
Чтобы улучшить свое здоровье, достаточно внедрить в свою жизнь пять полезных привычек. Об этом в своем блоге сообщила врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова.
— Новый год — это время для свежих начинаний и новых привычек. Вместо глобальных обещаний, которые сложно выполнить, попробуйте начать с простых шагов, — отметила медик.
Привычка №1. Пейте больше воды — не менее 1,5–2 литров в день.
Вода поддерживает обмен веществ, улучшает пищеварение и помогает коже выглядеть свежей. Ее дефицит вызывает усталость, головные боли и даже тягу к сладкому. Баранова советует поставить рядом с собой бутылку воды, добавить в нее ломтик лимона, мяту или огурец для вкуса. Старайтесь выпивать
Привычка №2. Добавляйте зелень к каждому приему пищи.
Зелень содержит клетчатку, витамины и антиоксиданты. Они поддерживают пищеварение и выводят токсины.
Привычка №3. Ежедневно ходите пешком. Даже 20–30 минут помогут улучшить самочувствие.
Прогулки пешком улучшают кровообращение, стимулируют обмен веществ.
Привычка №4. Ешьте меньше сахара.
Вместо магазинных тортов и конфет врач рекомендует выбрать фрукты, домашние десерты или кусочек тёмного шоколада.
Привычка №5. Устраивайте «минутки тишины»
— Найдите 5–10 минут в день для медитации, дыхательных упражнений или просто тихого отдыха без гаджетов, — советует врач.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий