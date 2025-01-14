Гандельман и Малышева: руки без перчаток на холоде могут стать причиной образования тромба и инфаркта
Такая обыденная вещь, как руки без перчаток на холоде, может стать причиной сужения сосудов сердца и, как следствие, инфаркта. Об этом терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Сердечные приступы часто случаются на холоде. Медики настоятельно советуют носить перчатки.
— Если мужчина вышел на улицу, исследования были проведены даже не на минусовой температуре, а на плюс 5 градусах, руки у него голые, начали мерзнуть, рефлекторно могут сузиться сосуды сердца, — утверждает Малышева.
Гандельман добавил, что артериальные сосуды в руках и сердце на холоде сужаются, что приводит к развитию болевых ощущений в сердце.
— В тяжелых случаях может образоваться тромб и инфаркт миокарда, — отметил врач.
Холод может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и увеличивать риск инфаркта миокарда.
При низких температурах кровеносные сосуды сужаются, что приводит к повышению артериального давления. Это создает дополнительную нагрузку на сердце.
Холод заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Это опасно для людей с сердечными заболеваниями или теми, кто не ведет активный образ жизни.
Чтобы снизить риск инфаркта в холодное время года, рекомендуется:
- Одевайтесь тепло и защищайте открытые участки тела.
- Избегайте резких физических нагрузок на холоде.
- Поддерживайте активный образ жизни, даже в зимние месяцы.
- Регулярно проверяйте артериальное давление и уровень холестерина.
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