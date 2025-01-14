Гандельман и Малышева: руки без перчаток на холоде могут стать причиной образования тромба и инфаркта

Одевайтесь тепло и защищайте открытые участки тела.

Избегайте резких физических нагрузок на холоде.

Поддерживайте активный образ жизни, даже в зимние месяцы.

Регулярно проверяйте артериальное давление и уровень холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.