Врачи: смех улучшает работу эндокринной системы, но может быть опасен для сердечников

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Смех связан с улучшением здоровья и даже увеличением продолжительности жизни, рассказали психолог Майя Андрияничева и эндокринолог Юлия Бурякова. Однако для некоторых людей приступ смеха может обернуться сердечным приступом.

Смех способствует выработке эндорфинов, снижает уровень стресса и тревоги. С точки зрения физиологии, когда человек смеется, у него расширяются сосуды и улучшается кровообращение. 

— Во время смеха выделяются нейротрансмиттеры — дофамин и серотонин, которые отвечают за удовольствие и удовлетворённость жизнью, а также пептиды и эндорфины — вещества, которые обеспечивают нам радость жизни, — отметила Бурякова.

В результате улучшается работа эндокринной системы, что приводит к общему оздоровлению организма. 

Еще эндорфины обладают болеутоляющим действием. Чем больше мы смеёмся, тем меньше у нас что-то болит, отметила эндокринолог.

Андрияничева добавила, что на продолжительность жизни влияет множество факторов: генетика, образ жизни, питание, употребление алкоголя, удовлетворенность жизнью и собой в целом.

— Одного смеха будет недостаточно, потому что часто люди могут что-то засмеивать вместо того, чтобы посмотреть, что их может разрушать, — предупредила психолог. 

Для людей с сосудистыми заболеваниями чрезмерный смех может быть даже опасен. Он может вызывать приступы тахикардии, когда учащается сердцебиение. Дело иногда заканчивается инфарктом. 

Также могут возникнуть дыхательные проблемы.

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Теги : смех, эндокринная система, Продолжительность жизни