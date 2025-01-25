Врачи: смех улучшает работу эндокринной системы, но может быть опасен для сердечников
Смех связан с улучшением здоровья и даже увеличением продолжительности жизни, рассказали психолог Майя Андрияничева и эндокринолог Юлия Бурякова. Однако для некоторых людей приступ смеха может обернуться сердечным приступом.
Смех способствует выработке эндорфинов, снижает уровень стресса и тревоги. С точки зрения физиологии, когда человек смеется, у него расширяются сосуды и улучшается кровообращение.
— Во время смеха выделяются нейротрансмиттеры — дофамин и серотонин, которые отвечают за удовольствие и удовлетворённость жизнью, а также пептиды и эндорфины — вещества, которые обеспечивают нам радость жизни, — отметила Бурякова.
В результате улучшается работа эндокринной системы, что приводит к общему оздоровлению организма.
Еще эндорфины обладают болеутоляющим действием. Чем больше мы смеёмся, тем меньше у нас что-то болит, отметила эндокринолог.
Андрияничева добавила, что на продолжительность жизни влияет множество факторов: генетика, образ жизни, питание, употребление алкоголя, удовлетворенность жизнью и собой в целом.
— Одного смеха будет недостаточно, потому что часто люди могут что-то засмеивать вместо того, чтобы посмотреть, что их может разрушать, — предупредила психолог.
Для людей с сосудистыми заболеваниями чрезмерный смех может быть даже опасен. Он может вызывать приступы тахикардии, когда учащается сердцебиение. Дело иногда заканчивается инфарктом.
Также могут возникнуть дыхательные проблемы.
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