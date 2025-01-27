Гастроэнтеролог Ильяшенко: кофе повышает уровень глюкозы в крови, а с сахаром скачок ещё выше

Увеличение калорийности. Добавление сахара в кофе увеличивает его калорийность, что может способствовать набору веса, особенно если вы употребляете кофе в больших количествах.

Проблемы с зубами. Сахар является одной из основных причин кариеса и других заболеваний зубов.

Повышение уровня триглицеридов. Избыточное потребление сахара может привести к повышению уровня триглицеридов в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы с пищеварением. У некоторых людей сахар может вызывать дискомфорт в желудке или усугублять симптомы синдрома раздраженного кишечника.

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