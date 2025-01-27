Гастроэнтеролог Ильяшенко: кофе повышает уровень глюкозы в крови, а с сахаром скачок ещё выше
Кофе сам по себе повышает уровень глюкозы в крови, а если в напиток добавить сахар, то нагрузка для организма станет еще больше. Об этом рассказала гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
— Большое количество сахара вредно, так как кофе сам по себе временно повышает уровень глюкозы в крови. Более того, сахар и так содержится во многих наших продуктах. Поэтому идет дополнительная нагрузка на пищеварительную систему и на весь организм в целом, — отметила специалист.
Людям, страдающим сахарным диабетом, нужно использовать сахарозаменитель, если несладкий напиток для них неприемлем.
Что еще говорят медики о вреде кофе с сахаром?
- Увеличение калорийности. Добавление сахара в кофе увеличивает его калорийность, что может способствовать набору веса, особенно если вы употребляете кофе в больших количествах.
- Проблемы с зубами. Сахар является одной из основных причин кариеса и других заболеваний зубов.
- Повышение уровня триглицеридов. Избыточное потребление сахара может привести к повышению уровня триглицеридов в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Проблемы с пищеварением. У некоторых людей сахар может вызывать дискомфорт в желудке или усугублять симптомы синдрома раздраженного кишечника.
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