Как улучшить работу печени: несколько простых советов

повышенная утомляемость;

проблемы со сном;

отечность;

частые приступы тошноты;

ощущение горечи во рту;

желтый налет на языке;

чувство тяжести, дискомфорта в правом подреберье;

желтушность кожных покровов и слизистых;

сухость кожи и слизистых;

изменение цвета мочи (потемнение);

учащение дефекации, обесцвечивание кала.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.