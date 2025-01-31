Защищает от рака и диабета: гастроэнтеролог Кашух развеяла миф о вреде сала
Споры о том, вредно или полезно сало, не утихают. Своим мнением поделилась гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт Лаборатории «Гемотест».
— Сало — натуральный источник витамина D. Это вещество помогает усваиваться кальцию и фосфору, поддерживает иммунитет и нервную систему, уменьшает выраженность воспаления, — отметила специалист.
Витамин D, как отмечается в ряде исследований, помогает в профилактике онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа и болезни Альцгеймера.
Кроме того, холестерин, из-за которого многие избегают сала, необходим «каждой клетке организма», рассказала Кашух.
Людям с заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, следует ограничить потребление сала. Не рекомендовано оно при хроническом панкреатите и холецистите.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя пользу сала, говорил: оно является калорийным продуктом, который можно есть каждый день.
— Как с кофе есть устойчивый миф, что он вреден для печени, сердца и сосудов, так и с салом есть миф, что оно вредно. Сало – это очень калорийный, но полезный во многих смыслах продукт, содержащий полиненасыщенные жирные кислоты, — отмечал медик.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Кашух
Медицина
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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