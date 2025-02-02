Кардиолог Кореневич назвала утренний неочевидный признак инфаркта: обязательно проверьте сердце

непроходящая боль в грудной клетке с жжением и чувством сдавливания;

холодный липкий пот;

постоянный страх смерти; одышка;

высокая температура;

иногда — тошнота и рвота

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