Кардиолог Кореневич назвала утренний неочевидный признак инфаркта: обязательно проверьте сердце
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук и кардиолог Анна Кореневич рассказала о предвестниках инфаркта. Это могут быть кратковременные и безболезненные ощущения, человек чувствует себя здоровым.
— Например, это появление жжения или сжатия в грудной клетке при физической нагрузке. Причем это не болезненные ощущения. И они кратковременные. (…) Поэтому многие люди это терпят и не обращаются за медицинской помощью, — отметила медик.
Такое состояние может наблюдаться, если человек, например, быстро идет. Дискомфорт иногда распространяется на челюсть, область шеи, левую руку.
Появление жжения за грудиной характерно для зимы. Например, когда человек выходит на мороз. Курильщики связывают это с реакцией бронхов на холод и не придают значение тому, на что сразу бы обратил внимание опытный врач.
Еще одна ситуация, которая может предупредить о скором инфаркте, довольно редкая. Она происходит ранним утром.
— Речь о появлении сжимающих, давящих, жгучих болей за грудиной в утренние часы. Человек может проснуться от этих ощущений, почувствовать дискомфорт в течение 5-10 минут. Проходит это само по себе без лекарств, — отметила Кореневич.
Если вы заметили у себя или своих близких что-то подобное, обязательно проверяйте сердце, советует она.
К классическим общим симптомам инфаркта миокарда относятся:
- непроходящая боль в грудной клетке с жжением и чувством сдавливания;
- холодный липкий пот;
- постоянный страх смерти; одышка;
- высокая температура;
- иногда — тошнота и рвота
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Медицина
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий