Врач Дельманова: при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем стоит отказаться от мандаринов
От мандаринов стоит отказаться не только людям, имеющим аллергию на цитрусовые, но и при других заболеваниях. Например, связанных с поджелудочной железой и желчным пузырем.
Об этом рассказала врач-терапевт Сабина Дельманова.
— Кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем, — сказала она.
Педиатры не рекомендуют давать мандарины детям до года.
Сахарный диабет
Мандарины содержат сахар, и их употребление может повлиять на уровень глюкозы в крови. Людям с диабетом следует контролировать количество потребляемых фруктов и консультироваться с врачом.
Проблемы с почками
Из-за высокого содержания калия мандарины могут быть нежелательны для людей с заболеваниями почек, так как это приводит к избытку калия в организме.
Повышенная кислотность
У людей с гастритом или язвой желудка кислота, содержащаяся в мандаринах, может усугубить симптомы и вызвать дискомфорт.
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