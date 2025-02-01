Врач Дельманова: при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем стоит отказаться от мандаринов

260 Фото: https://unsplash.com/photos/person-holding-orange-fruits-ZQI6N_jaM_I
мандарины

От мандаринов стоит отказаться не только людям, имеющим аллергию на цитрусовые, но и при других заболеваниях. Например, связанных с поджелудочной железой и желчным пузырем.

Об этом рассказала врач-терапевт Сабина Дельманова.

— Кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем,сказала она.

Педиатры не рекомендуют давать мандарины детям до года.

Сахарный диабет

Мандарины содержат сахар, и их употребление может повлиять на уровень глюкозы в крови. Людям с диабетом следует контролировать количество потребляемых фруктов и консультироваться с врачом.

Проблемы с почками

Из-за высокого содержания калия мандарины могут быть нежелательны для людей с заболеваниями почек, так как это приводит к избытку калия в организме.

Повышенная кислотность

У людей с гастритом или язвой желудка кислота, содержащаяся в мандаринах, может усугубить симптомы и вызвать дискомфорт.

Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Боль в правом боку после еды - проблемы с жёлчным пузырём
Диетолог объяснил, кому лучше не употреблять бананы
Врач Чернышова посоветовала не есть жареную курицу при проблемах с желчным пузырем
Теги : аллергия, цитрусовые фрукты, мандарины