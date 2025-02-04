Врач Вялов рассказал, в каком месте и как болит поджелудочная железа
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, по каким признакам можно понять, что с поджелудочной железой начались проблемы.
— Запоминаем сигналы! Основное проявление – боль около пупка или, наоборот, в спине. А также: газы, вздутие, послабление стула или диарея. А вовсе не тяжесть в животе или слева, как до сих пор считают многие! — отметил медик в своем блоге.
Поджелудочная железа вырабатывает ферменты для пищеварения, гормоны и инсулин. Если она не справляется со своей функцией, развивается панкреатит.
Главные причины, как считалось многие годы, — алкоголь и курение. Поскольку сейчас люди все чаще ведут здоровый образ жизни, то становятся актуальными другие причины.
Проблемный желчный пузырь — одна из причин развития болезней, связанных с поджелудочной железой. Он «забрасывает поджелудочную камнями или сгустками желчи», пишет Вялов.
— Давление повышается, как в скороварке: все бурлит пока не сорвет клапан. Особенно актуально если желчный удален, а причина не устранена! — отметил он.
Иммунные и аутоиммунные нарушения тоже влияют на состояние поджелудочной железы.
Панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Симптомы:
- Боль в животе. Бывает острой, колющей или тупой и часто усиливается после приема пищи.
- Тошнота и рвота, особенно после употребления жирной или тяжелой пищи.
- Потеря аппетита
- Диарея
- Желтуха. Появление желтушности кожи и слизистых оболочек может указывать на нарушение оттока желчи.
- Лихорадка
- Усталость, слабость и общее чувство недомогания.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Вялов
Медицина
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог
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