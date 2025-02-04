Врач Вялов: бутылка кефира может ухудшить ситуацию с микрофлорой в кишечнике

Источник кальция, необходимый для здоровья костей и зубов.

Богаты белком.

Содержат множество витаминов и минералов, включая витамин D, витамин B12, рибофлавин и фосфор.

Продукты, содержащие пробиотики, такие как йогурт и кефир, поддерживают здоровье кишечника, улучшая пищеварение и способствуя росту полезной микрофлоры.

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