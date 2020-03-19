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В Иране после коронавируса выздоровела 103-летняя женщина

Иран

Она провела в больнице неделю и полностью поправилась. В данной возрастной группе риск смерти от коронавируса выше 20%.

Жительница Ирана в возрасте 103 лет полностью восстановила здоровье после того, как у нее выявили COVID-19. Пациенты старше 80 лет находятся в основной группе риска, смертность здесь выше 14,8%, поскольку почти все люди в этом возрасте уже имеют какие-то сопутствующие заболевания вроде гипертонии, стенокардии или диабета. После 90 риск вырастает до 20%, а статистики по пациентам старше 100 не собирали, но можно предположить, что там риск будет выше. Жительница иранского города Семнан провела в больнице около недели, после чего была выписана. Состояние здоровье у нее улучшилось, а тесты не выявляли инфекции.

Это второй самый пожилой житель Ирана, сумевший одолеть коварный вирус, вызывающий тяжелую пневмонию. Первым стал 91-летний иранец из Кермана на юге страны. Он поразил врачей тем, что победил COVID-19, страдая от гипертонии и астмы. Наличие респираторных проблем в пожилом возрасте многократно повышает риск смерти. СМИ не сообщают, какое лечение получали оба пожилых пациента.

Зато появилась информация о том, что Иран разработал собственную методику терапии пневмонии на фоне COVID-19. Страна вынуждена прилагать все усилия для самостоятельной борьбы с вирусом. Хотя санкции США в отношении Ирана не распространяются на покупку медикаментов и оборудования, а только на продажу нефти, за нефть страна и выручает доллары, необходимые для приобретения лекарств, пишет IRNA. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, возраст
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