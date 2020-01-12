Социальный бизнес в Нижегородской области получил 46 млн рублей субсидий

– Одним из важных мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году стала поддержка социально ориентированных предпринимателей в моногородах. 46 млн рублей были направлены на компенсацию затрат на создание социального бизнеса.

В результате в этом году открылись свыше полусотни социальных проектов в Балахнинском, Выксунском, Городецком, Кулебакском и Павловском районах области, каждый из которых планирует предоставлять дополнительные социальные услуги

По данным Центра инноваций социальной сферы нижегородского региона, бюджетную поддержку в Нижегородской области получили 53 проекта социальных бизнесменов. Общая сумма субсидий социальному бизнесу составила 46 млн рублей.Проекты, которые обратили на себя благосклонное внимание государственных органов власти, касались:создания или развития детских образовательных, досуговых, медицинских и реабилитационных центров и организаций,помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.Поддержка этим проектам была оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».По мнению нижегородского губернатора Глеба Никитина, благодаря этой поддержке дополнительные социальные услуги получат порядка 16 тыс. жителей в моногородах региона:не менее чем 300 нижегородцам. Благодаря господдержке проектов в регионе создано 100 рабочих мест в сфере социального бизнеса,– прокомментировал Глеб Никитин.Одним из примером такой эффективной поддержки может служить проект детского развивающего центра «Ладошки» в городе Кулебаки. Здесь будут проводить занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.Другой пример – балахнинское предприятие«Березка», которое оказывает помощь маломобильным гражданам по уходу на дому. «Березке» направлены средства на ремонт помещения и приобретение необходимых материалов.Получила средства на собственное развитие и социальная парикмахерская в городе Павлово, которая предоставляет незащищенным категориям граждан услуги по льготным ценам., ранее МедикФорум писал, что в Нижнем Новгороде наградили « Лучшие социальные проекты года ».