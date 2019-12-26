Открытие территории для физкультуры и отдыха в нижегородской Выксе отметили спортивным забегом

– Спортивные объединения могут использовать эту территорию для тренировок по легкой атлетике, велоспорту, скандинавской ходьбе. А зимой активными пользователями пространства становятся лыжники,

– Задача, которую мы перед собой ставим – к 2024 году должно быть благоустроено не менее 606 общественных пространств и 5200 дворов. Таким образом, каждый пятый двор в Нижегородской области будет обновлен.

В этом году люди выбирали для благоустройства объекты грядущего года. Более 223 тысяч жителей области приняли участие в рейтинговом голосовании, которое проходило на интернет-портале «Голос.За». Бюджет программы на следующий год – 1 млрд. 236 млн рублей,