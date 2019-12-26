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Открытие территории для физкультуры и отдыха в нижегородской Выксе отметили спортивным забегом

Выкса Спортивный забег

В городе Выкса появилось место, где можно заняться своими здоровьем и досугом: Лесопосадка. Беговые и веллероллерные дорожки стали ее главной особенностью.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» жители города Выкса Нижегородской области преобразили территорию, под названием Лесопосадка. Теперь здесь беговые, веллероллерные и пешеходные дорожки освещаются фонарями, здесь стоят лавочки и урны, а система видеонаблюдения послужит охране горожан и этого места.

Работы по благоустройству обошлись бюджетам трех уровней, федеральному, региональному и муниципальному, в 27 млн рублей.
26 декабря 2019 года, открывая обновленную Леосопосадку, в Выксе провели спортивный забег. В нем приняли участие не только члены различных спортивных сообществ, но и школьники.

В ходе мероприятия стало ясно, насколько универсальна преображенная Лесопосадка:

– Спортивные объединения могут использовать эту территорию для тренировок по легкой атлетике, велоспорту, скандинавской ходьбе. А зимой активными пользователями пространства становятся лыжники,

– отметила Оксана Габдрахимова, заместитель главы выксунской администрации.

В уходящем году в регионе были благоустроены порядка сотни общественных пространств и еще 382 дворовые территории, на что бюджеты трех уровней потратили более 1,5 млрд. рублей.

– Задача, которую мы перед собой ставим – к 2024 году должно быть благоустроено не менее 606 общественных пространств и 5200 дворов. Таким образом, каждый пятый двор в Нижегородской области будет обновлен.
В этом году люди выбирали для благоустройства объекты грядущего года. Более 223 тысяч жителей области приняли участие в рейтинговом голосовании, которое проходило на интернет-портале «Голос.За». Бюджет программы на следующий год – 1 млрд. 236 млн рублей,

– подчеркнул нижегородский губернатор Глеб Никитин.

На эти деньги предстоит благоустроить не менее 107 общественных территорий Нижегородской области.

Напомним, ранее МедикФорум  сообщил, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» жители нижегородской Шахуньи хотят построить у себя спортивную площадку и проложить туристические тропы.
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