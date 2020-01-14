В Нижегородской области в 2022 году появится Национальный парк
Нижегородская области никогда не знала на своей территории заповедника масштаба национального парка. Теперь такой должен появиться – и уже довольно скоро. Намерение создать такой парк в регионе сильно обусловлено стремлением развивать в нижегородском регионе туристическое направление, а также исполнение национальных проектов.
Национальный парк в Нижегородской области к 2022 году планируют в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» в Нижегородской области планируется создание национального парка
Правительство региона уже выработало распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по созданию группы. Группу возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин, а в состав группы вошли представители региональных министерств и ведомств, профильных органов исполнительной власти и общественных организаций, а также ученые.
Первая задача, которую призвана рабочая группа решать, – это согласование проекта особо охраняемой природной территории. Кроме прочего, следует определить, где именно будет расположен будущий заповедник.
– Перед нами стоит задача не только сохранить, но и улучшить биоразнообразие региона. И работа по созданию первого национального парка в Нижегородской области предстоит большая и сложная. Также отмечу, что средства на него планируется выделить из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология».
В 2019 году в регионе мероприятия по воспроизводству лесов выполнены на площади 13 587 га, в том числе посадка леса — на почти 5 000 га.
Объемы лесовостановления в регионе одни из самых высоких среди субъектов Приволжского федерального округа. За предыдущий год мы высадили более 20 млн деревьев,
В 2019 году в регионе мероприятия по воспроизводству лесов выполнены на площади 13 587 га, в том числе посадка леса — на почти 5 000 га.
Объемы лесовостановления в регионе одни из самых высоких среди субъектов Приволжского федерального округа. За предыдущий год мы высадили более 20 млн деревьев,
– заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.
Нужно также отметить, что нижегородские лесники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» получили более 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования, включая современные лесопосадочные машины. Это должно увеличить количество новых лесных посадок, поскольку ручной метод посадки сильно уступает механизированному.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что развивать туризм в Нижнем Новгороде помогут китайские журналисты
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