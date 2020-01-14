В Нижегородской области в 2022 году появится Национальный парк

– Перед нами стоит задача не только сохранить, но и улучшить биоразнообразие региона. И работа по созданию первого национального парка в Нижегородской области предстоит большая и сложная. Также отмечу, что средства на него планируется выделить из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология».

В 2019 году в регионе мероприятия по воспроизводству лесов выполнены на площади 13 587 га, в том числе посадка леса — на почти 5 000 га.

Объемы лесовостановления в регионе одни из самых высоких среди субъектов Приволжского федерального округа. За предыдущий год мы высадили более 20 млн деревьев,

Нижегородская области никогда не знала на своей территории заповедника масштаба национального парка. Теперь такой должен появиться – и уже довольно скоро. Намерение создать такой парк в регионе сильно обусловлено стремлением развивать в нижегородском регионе туристическое направление, а также исполнение национальных проектов.Национальный парк в Нижегородской области к 2022 году планируют в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» в Нижегородской области планируется создание национального паркаПравительство региона уже выработало распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по созданию группы. Группу возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин, а в состав группы вошли представители региональных министерств и ведомств, профильных органов исполнительной власти и общественных организаций, а также ученые.Первая задача, которую призвана рабочая группа решать, – это согласование проекта особо охраняемой природной территории. Кроме прочего, следует определить, где именно будет расположен будущий заповедник.– заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.Нужно также отметить, что нижегородские лесники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» получили более 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования, включая современные лесопосадочные машины. Это должно увеличить количество новых лесных посадок, поскольку ручной метод посадки сильно уступает механизированному.Напомним, ранее МедикФорум писал, что развивать туризм в Нижнем Новгороде помогут китайские журналисты