Предприниматели нижегородского региона могут получит статус «социального предприятия» по упрощенной схеме

– Среди этих льгот – гранты, льготное кредитование, консультационная и менторская поддержка, реклама на экранах и билбордах на территории города и области, услуги по разработке сайтов, франшиз, бизнес-планирования, размещение в навигаторе социальных услуг, образовательные программы для получения необходимых навыков и компетенций по доработке и развитию социальных проектов и многие другие направления поддержки,

– Кроме того, сейчас ведется работа по подготовке регионального закона о социальном предпринимательстве, в который предлагается включить и новые направления поддержки социальных предприятий, такие как налоговые и имущественные льготы, расширение информационной поддержки, льготы для поставщиков социальных услуг и многое другое,

В министерстве промышленности правительства Нижегородской области сообщили, что с июля 2019 года в законе государства «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» существуют поправки, которые актуализируют понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».В соответствии с изменениями в федеральное законодательство, минэкономразвития страны утвердило порядок признания социальными предприятиями субъектов малого и среднего предпринимательства.Глава регионального минпрома Максим Черкасов поясняет, что статус социального предприятия позволяет рассчитывать на меры поддержки специального характера, которые государство оказывает социальному бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:– рассказал региональный министр.В срок до 1 марта 2020 года для подтверждения статуса социальных предприятий можно воспользоваться упрощенным порядком подачи документов в Центр инноваций социальной сферы либо через окна «Мой бизнес»: их список сильно сокращен. В срок до 1 мая будет нужно подавать документы по общей системе, которая и будет использована впоследствии.Глава регионального Центра инноваций социальной сферы Игорь Седых пояснил, что даже тем, кто только планирует заняться социальным предпринимательством, не откажут в государственной поддержке – они смогут получить консультации специалистов центра или пройти по методике, разработанной центром:– констатировал Игорь Седых.Подробную информацию и перечень документов для вступления в Реестр социальных предприятий можно найти в Сети по адресу: https://cissno52.ru/reestr-socialnyx-predprinimatelej/.Либо получить справку по телефону 435-15-24 , в окнах «Мой бизнес» и по телефону горячей линии «Мой бизнес».Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что социальный бизнес в Нижегородской области получил субсидий на сумму в 46 млн рублей.