На территории Нижегородского кремля появилось граффити, посвященное 75-летию Победы

– Скоро исполнится 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, но ощущение от того, насколько это была Великая Победа, насколько это были великие события не меркнет и обязательно сохранится у подрастающего поколения.

Когда участники проекта создают эти граффити, они по-своему переживают то, что происходило в годы войны. Многие из волонтеров говорят, что во время подготовки к акции они пересмотрели фильмы, перечитали книги о войне. Благодаря этому проекту молодые нижегородцы получают возможность по-новому прикоснуться к теме патриотизма, почувствовать благодарность тем, кому они обязаны своей жизнью,

На трансформаторной подстанции возле экспозиции военной техники в нижегородском Кремле появилось граффити, посвященное 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Как выяснилось, этим изображением свою новую акцию начали нижегородские «Волонтеры Победы». Непосредственно рисунок на трансформаторной подстанции выполнили художники творческого объединения «Слой» Дмитрий Дренин и Василий Куклев.Акция организована совместно с «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» и кремлевская подстанция – не единственная в столице Приволжья, на которой, с разрешения энергетиков, будут возникать подобные изображения. Граффити-художники обещают, что к маю 2020 года создадут на трансформаторных подстанциях областного центра 75 портретов нижегородских ветеранов.Чуть позднее в Сормовском районе Нижнего Новгорода возникло первое граффити, посвященное ветерану. Оно представляет собой портрет участника Великой Отечественной войны Леонида Степановича Жуков. Он высаживался в городе Киеве в ходе воздушно-десантной операции по освобождению столицы Украины, а впоследствии принимал участие в боевых действиях а Австрии, Венгрии, Польше и Чехословакии.При этом изображение в нижегородском Сормове выполнено так, что собственный портрет ветеран может видеть из окна своей квартиры.– отметил министр образования, науки и молодежной политики правительства Нижегородской области Сергей Злобин.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что «Волонтеры Победы» в Нижегородской области начали акцию, в ходе которой помогают ветеранам решать бытовые проблемы.