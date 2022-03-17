Названы лучшие продукты для поддержания здоровья мозга
Эти продукты, названные гарвардскими учеными, эффективно стимулируют мозговую деятельность, улучшают настроение, обостряют память.
Темный шоколад. Эксперты называют его одним из самых полезных продуктов из-за высокого содержания железа и антиоксидантов. Регулярное употребление темного шоколада напрямую связано с улучшением настроения – благодаря этому на 70% снижается риск симптомов депрессии.
Специи. Они являются богатым источником антиоксидантов, которые предотвращают окислительный стресс и воспаление. Например, потребление куркумина (в специи куркуме) связано с более низким риском беспокойства и улучшением химического состава мозга. Шафран помогает при депрессивном расстройстве
Орехи. Содержат полезные жиры, которые эффективно поддерживают активную работу мозга. Так, жирные кислоты омега-3, содержащиеся в грецких орехах, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, улучшающими память и мышление. По словам ученых, ежедневная горсть орехов может стать ключом к хорошему стойкому здоровью мозга, защите от его возрастных заболеваний.
Ферментированные продукты. Их потребление стимулирует рост хороших бактерий в кишечнике – органе, который особым образом связан с мозгом и влияет на его состояние. Благодаря ферментированным продуктам улучшается память, предотвращается снижение когнитивных функций.
Зеленые листовые овощи. Данные продукты богаты фолиевой кислотой, железом, витамином B9 и клетчаткой – питательными веществами, которые замедляют возрастное ухудшение когнитивных способностей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обычная морковь помогает снижать высокое артериальное давление.
Гарвардская медицинская школа (Harvard Medical School)
ЗОЖ
учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете.
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