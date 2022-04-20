«Удивительная польза для иммунитета»: врачи перечислили свойства бананов
Употребление бананов медики связывают с такими полезными свойствами, которые могут показаться удивительными.
Имеющиеся данные говорят, что бананы могут оказывать иммунной системе серьезную поддержку, в том числе помогают снижать вероятность заболеть ОРВИ, гриппом.
«Банановый лектин – тип неперевариваемого белка, который связывается с сахаром, – проявляет противогриппозную активность против нескольких штаммов вируса гриппа», - вывод ученых об этом опубликовал журнал PNAS.
Также «удивительно полезными» бананы могут быть как продукт, улучшающий профилактику колоректального рака. Эти фрукты насыщены резистентным крахмалом, который, как выяснили ученые, способен уменьшать воспаление, с которым ассоциируется развитие рака толстой кишки.
Еще одно исследование, о котором писал журнал PLOS One, показало, что употребление банана после тренировки может повышать иммунитет. Также фрукт в целом благоприятно сказывается на состоянии иммунитета, поскольку позитивно воздействует на кишечник.
«Подавляющее большинство иммунных клеток живет в пищеварительном тракте, и здоровье кишечника имеет в этом плане первостепенное значение. Бананы помогают поддерживать здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, это дает иммунной системе большую поддержку», - отмечают специалисты.
Пользу кишечнику приносит все тот же резистентный крахмал. Данным типом крахмала в большом количестве обладают зеленоватые немного недозрелые бананы. Их полезно держать в холодильнике. Резистентный крахмал после такого охлаждения также появляется в отварном картофеле, рисе.
Некоторые ученые считают, что благодаря своему свойству поддерживать иммунную систему бананы, помимо прочего, могут снижать риск послеоперационных осложнений.
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