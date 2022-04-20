«Удивительная польза для иммунитета»: врачи перечислили свойства бананов

«Банановый лектин – тип неперевариваемого белка, который связывается с сахаром, – проявляет противогриппозную активность против нескольких штаммов вируса гриппа», - вывод ученых об этом опубликовал журнал PNAS.

«Подавляющее большинство иммунных клеток живет в пищеварительном тракте, и здоровье кишечника имеет в этом плане первостепенное значение. Бананы помогают поддерживать здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, это дает иммунной системе большую поддержку», - отмечают специалисты.