Терапевт: вывести лишнюю соль из организма помогают продукты с калием

«Досаливать готовые блюда – опасная привычка. Пересол может грозить серьезными проблемами со здоровьем: развитием гипертонии, атеросклероза, аритмии, сердечной недостаточности, мочекаменной болезни», - заметила Анастасия Половина.

Опухшие пальцы.

Отекшие ступни, лодыжки.

Выраженные мешки под глазами.

Учащенное мочеиспускание.

Вздутие.

Головные боли.

«Дневную норму воды можно рассчитать по формуле 25-30 мл жидкости на килограмм массы тела».

«Необходимо запомнить простую истину: чем больше калия, тем меньше натрия, и наоборот», - резюмировала медик.