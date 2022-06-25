Каким должен быть состав настоящего кваса?
По словам врача диетолога и нутрициолога Ольги Пановой, состав настоящего, действительно полезного здоровью кваса отличается содержанием очень небольшого количества компонентов.
Натуральный квас относится к числу ферментированных продуктов, употребление которых может улучшать состояние кишечной микрофлоры, благодаря чему укрепляется иммунная система всего организма. Этот напиток рекомендуется к употреблению в жару.
«Благодаря содержанию большого количества витаминов и других полезных веществ, квас является очень полезным для организма напитком», - сообщила в интервью нутрициолог Панова.
Медик напомнила, что нередко продающийся в магазине квас не является им по существу – это скорее напиток, подобный квасу, в который производители могут добавлять для улучшения вкуса ненужные, излишние компоненты, искусственные ингредиенты, сахар или его заменители. Настоящий квас отличается очень «скромным» составом, подчеркнула эксперт.
«Когда мы говорим о полезном продукте, стоит иметь в виду, что в настоящем квасе должно быть три ингредиента: солод, мука и дрожжи – больше ничего».
Панова добавила, что квас лучше готовить самостоятельно, дома. В напитках готового производства, даже считающихся высококачественными, будут присутствовать консерванты и другие вещества, способные нивелировать пользу его витаминов и минералов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи советуют как можно реже употреблять магазинное мороженое.
Ольга Панова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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