Каким должен быть состав настоящего кваса?

«Благодаря содержанию большого количества витаминов и других полезных веществ, квас является очень полезным для организма напитком», - сообщила в интервью нутрициолог Панова.

«Когда мы говорим о полезном продукте, стоит иметь в виду, что в настоящем квасе должно быть три ингредиента: солод, мука и дрожжи – больше ничего».