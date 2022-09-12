Врачом назван сухофрукт, помогающий от пигментации

137 Фото: https://pixabay.com/photos/dried-apricots-apricot-dried-food-3338358/
курага

Употребление в пищу такого сухофрукта как курага благоприятно сказывается на состоянии кожи, способствует осветлению пигментных пятен – таково мнение спортивного врача Александры Пурига.

Курага или сушеный абрикос может помогать от пигментации – например, содействовать осветлению темных пятен на коже, их уменьшению. Медик Пурига объяснила, что позитивный эффект обеспечивается высоким содержанием в кураге бета-каротина, предшественника витамина А. Проникая в организм, данное вещество преобразуется в витамин А, обладающий свойством улучшать состояние кожи вплоть до ее омоложения.

Пурига заметила, то свое концентрацией полезных веществ курага превосходит свой «первоисточник» – свежий абрикос.

Назван сухофрукт, улучшающий защиту кишечника от появления раковых опухолей


«При сушке абрикос теряет влагу и вещества концентрируются в остатках мякоти – концентрация витаминов и минералов в 100 граммах кураги выше, чем в аналогичном количестве абрикосов».

В то же время эксперт заметила, что концентрация природных сахаров, углеводов в кураге также высока, и это необходимо учитывать всем, у кого   имеются предиабет или диабет.

Ученые назвали белок, помогающий справляться с вирусами


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы самые вредные продукты в питании россиян.
Александра Пурига
Александра Пурига
ЗОЖ
спортивный врач, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Назван самый полезный фрукт
6 самых полезных сухофруктов
Диетолог Макиша: когда сухофрукты могут быть опасными для здоровья
Теги : пигментация, польза кураги, Александра Пурига