Несколько чашек чая в день эффективно снижают риск диабета

«Диабет 2 типа может быть вызван неправильным питанием, которое приводит к основному фактору риска этого заболевания – ожирению. Тем не менее, он вполне предотвратим – эффект ремиссии достигается благодаря сочетанию сбалансированного рациона и регулярных физических упражнений», - проинформировал журнал Diabetologia.

«Употребление как минимум четырех чашек чая в день может снизить риск развития диабета 2 типа на 17 процентов, в то время как у тех, кто выпивает от одной до трех чашек, риск снижается на 4 процента», - установили авторы работы.