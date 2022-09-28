Факты о витаминах, которые нужно знать

«Натуральные витамины, изготовленные на основе пищевых продуктов, и синтетические имеют колоссальные отличия. Некоторые компании используют чистые стандартизированные ингредиенты, но далеко не все», — отмечает доктор Эрик Берг.

Эти компании владеют крупными брендами. Большинство из них не ставят в приоритет выращивание сырья для витаминов на почах, действительно богатых питательными веществами.95% всех витаминов на рынке производятся синтетическим путем химическими компаниями. Это значит, что они сделаны из нефти, смолы, других химикатов, но только не из живых растений.И хотя некоторые утверждают, что между натуральными и синтетическими витаминами нет особой разницы, на самом деле, есть огромная разница между аскорбиновой кислотой из аптеки и природным витамином С.Китай является крупнейшим экспортером витамина С и В1 в мире. Но производственные процессы при этом они не раскрывают. Стандарты сертификации не понятны.В интернете и в новостях часто ссылаются на исследования витаминов. Есть мнение, что они повышают риск рака и сердечных заболеваний. Но речь идет о синтетике, а не о натуральных витаминах. В результате в сознании пациентов и многих медиков витамины воспринимаются, как некая бесполезная вещь.Синтетические витамины можно использовать, но краткосрочно. На постоянной основе принимать их не следует.Биодоступность и эффективность цельнопищевых концентратов гораздо выше, чем у синтетических витаминов. Кроме того, здесь есть необходимые для усвоения кофакторы, хотя непосредственно сами дозировки витаминов меньше.К сожалению, многие врачи не подкованы в вопросах влияния витаминов на организм. Этой теме отводится слишком мало часов в обучении.