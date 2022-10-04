Шесть типов продуктов нужно употреблять каждый день: врач Матиас Ридл
Овощи, бобовые, а также продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, названы в числе тех продуктов питания, которые врач Матиас Ридл (Германия) рекомендует для ежедневного употребления.
Овощи и зелень. В интервью изданию Focus доктор медицины, специалист по внутренним болезням Матиас Ридл сообщил, что данные продукты содержат витамины, минералы и множество фитохимических веществ, которые обладают антибактериальным действием, укрепляют иммунную систему и здоровье сердца, а также, согласно последним исследованиям, поддерживают обменные процессы в головном мозге. При этом овощи богаты клетчаткой, помогающей расти полезным кишечным бактериям и поддерживающей стабильный уровень сахара в крови.
Бобовые. Чечевица, фасоль и горох, по мнению эксперта, должны быть регулярными в меню людей. Матиас Ридл рекомендует съедать ежедневно по 50 граммов бобовых – такая привычка снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, рака толстой кишки. Бобовые являются хорошим источником минералов, таких как железо, калий, магний и цинк, которые необходимы для наших костей и суставов, а также для всех органов и метаболических процессов, заметил эксперт.
Продукты, богатые омега-3. По словам специалиста, трое из четырех взрослых человек недополучают полезные омега-3 жирные кислоты. Между тем, это одни из самых важных веществ в организме: омега-3 играют важную роль практически во всех процессах тела, от передачи информации в головной мозг до функций иммунной системы. Чтобы обеспечивать себя столь ценными жирными кислотами, следует употреблять масла (льняное, оливковое, канолы и другие), жирную рыбу, орехи и семена.
Ферментированные продукты. Йогурт, кефир, квашеная капуста, паста мисо, темпе, чайный гриб – все это ферментированные продукты, которые также должны употребляться ежедневно. Они содержат микроорганизмы, которые способствуют разнообразию кишечной флоры и образуют короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые нервным клеткам. Вдобавок способствуют усвоению витаминов и минералов, поддерживают в тонусе иммунную систему, обладают антибактериальным эффектом, подавляют воспаление кишечника.
Цельнозерновые продукты. Такие продукты содержат внешние слои зерна и, следовательно, много клетчатки, а также ценный растительный белок, минералы, витамины. В результате цельнозерновые продукты лучше насыщают, способствуют медленному, а не быстрому повышению уровня сахара в крови. Благодаря их употреблению снижается риск метаболических нарушений, диабета. Врач советует съедать около 100 граммов цельнозерновых продуктов каждый день.
Фрукты с низким содержанием сахара. Фрукты содержат большие дозы веществ, которые необходимы организму для того, чтобы иметь возможность нормально функционировать. Кроме того, эти вещества обладают антибактериальным, иммуностимулирующим и противовоспалительным действием, а также помогают при диабете и повышенном артериальном давлении.
125 граммов фруктов в день достаточно, чтобы получить положительный эффект. Их большое количество или фрукты с очень высоким содержанием сахара обременяют организм избытком фруктозы, ведущей к ожирению печени.
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