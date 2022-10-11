Овощи помогают облегчать болевые симптомы артрита, но какие лучше?

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здоровое питание

Развитие артрита сопряжено с неприятными болезненными симптомами, но рацион может сыграть ключевую роль в облегчении дискомфортных состояний.

Артрит – это хроническое воспалительное заболевание, поражающее суставы. Самыми мучительными оказываются состояния его обострений, которые часто учащаются в холодную и сырую осеннюю погоду. Боль и воспалительные явления в такие моменты серьезно портят качество жизни, поскольку мешают человеку нормально двигаться: движение для него становится «тугим» и болезненным.

Лекарств от артрита не существует, но управлять своим  состоянием людям, болеющим им; помогают некоторые продукты питания – об этом в беседе с «МедикФорум» рассказала врач-терапевт Тамара Ильинская.

«Справиться с этим заболеванием может помочь употребление листовых зеленых овощей: они богаты антиоксидантами, такими как витамины А, С и К. Есть данные исследований, которые показывают, что антиоксиданты снижают проявление неприятных симптомов артрита».

Кроме того, зеленые листовые овощи, такие как капуста и шпинат, повышают уровень бета-каротина, ключевого источника витамина А. Было установлено, что бета-каротин может помочь снизить уровень С-реактивного белка, который способствует острому воспалению, характерному для артрита, добавила специалист.

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Терапевт подчеркнула, что людям с артритом очень важно придерживаться здорового сбалансированного питания, а также не иметь чрезмерно лишнего веса. Лишний вес оказывает ненужное давление на суставы, пораженные артритом, что может ухудшать их состояние.

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