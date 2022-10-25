Цельное зерно помогает снизить кровяное давление: что нужно есть регулярно?

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кукуруза

Регулярное употребление в пищу цельнозерновых продуктов улучшает показатели артериального давления, констатирует Клиника Майо (Mayo Clinic).

Высокое кровяное давление (гипертония) является бичом современных людей. Количество гипертоников растет, в том числе среди представителей молодых поколений, даже подростков. Данная тенденция отмечается врачами с тревогой, поскольку высокое давление является ключевым фактором развития сердечных приступов и инсультов.

В свою очередь, специалисты Клиники Майо напоминают: на уровень артериального давления большое влияние оказывает ежедневный рацион. Для его нормализации медики рекомендуют регулярно употреблять в пищу цельное зерно.

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Эксперты объясняют: выражение «цельное зерно» означает, что зерно не подверглось глубокой обработке и не потеряло своих ценных компонентов (отрубей и зародышей). Благодаря этому оно остается источником важных питательных веществ.

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«Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, калий, магний, фолиевую кислоту, железо и селен. В таком комплекте эти полезные для сердца нутриенты помогают снизить риск высокого кровяного давления», - сообщили специалисты.

Они перечислили наиболее важные преимущества таких продуктов для здоровья.
  • Позволяют дольше чувствовать себя сытым, что эффективно для поддержания здорового веса.
  • Благодаря их потреблению повышается уровень калия в организме, что ассоциируется со снижением артериального давления.
  • Организм лучше защищен от резистентности к инсулину.
  • Уменьшается риск повреждения кровеносных сосудов.
Какие виды цельного зерна, по мнению медиков, нужно есть регулярно.
  • Пшеница.
  • Бурый рис.
  • Ячмень.
  • Кукуруза.
  • Рожь.
  • Овес.
  • Просо.
  • Гречиха.
  • Лебеда (киноа).
  • Попкорн.
Сколько нужно есть регулярно? Диетологи рекомендуют стремиться к трем порциям цельнозерновых продуктов в день. Вот что считается одной порцией по данным Ассоциации диетологов Великобритании:
  • Одна столовая ложка сырых овсяных зерен.
  • Три столовые ложки цельнозерновых хлопьев.
  • Две-три столовые ложки вареного коричневого риса с горкой.
  • Один средний ломтик ржаного хлеба.
  • Половина цельнозерновой лепешки.
  • Две-три столовые ложки цельнозерновых макарон.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом были названы вредные для сердца продукты.

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