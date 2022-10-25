Цельное зерно помогает снизить кровяное давление: что нужно есть регулярно?

«Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, калий, магний, фолиевую кислоту, железо и селен. В таком комплекте эти полезные для сердца нутриенты помогают снизить риск высокого кровяного давления», - сообщили специалисты.

Позволяют дольше чувствовать себя сытым, что эффективно для поддержания здорового веса.

Благодаря их потреблению повышается уровень калия в организме, что ассоциируется со снижением артериального давления.

Организм лучше защищен от резистентности к инсулину.

Уменьшается риск повреждения кровеносных сосудов.

Пшеница.

Бурый рис.

Ячмень.

Кукуруза.

Рожь.

Овес.

Просо.

Гречиха.

Лебеда (киноа).

Попкорн.

Одна столовая ложка сырых овсяных зерен.

Три столовые ложки цельнозерновых хлопьев.

Две-три столовые ложки вареного коричневого риса с горкой.

Один средний ломтик ржаного хлеба.

Половина цельнозерновой лепешки.

Две-три столовые ложки цельнозерновых макарон.

Высокое кровяное давление (гипертония) является бичом современных людей. Количество гипертоников растет, в том числе среди представителей молодых поколений, даже подростков. Данная тенденция отмечается врачами с тревогой, поскольку высокое давление является ключевым фактором развития сердечных приступов и инсультов.В свою очередь, специалисты Клиники Майо напоминают: на уровень артериального давления большое влияние оказывает ежедневный рацион. Для его нормализации медики рекомендуют регулярно употреблять в пищу цельное зерно.Эксперты объясняют: выражение «цельное зерно» означает, что зерно не подверглось глубокой обработке и не потеряло своих ценных компонентов (отрубей и зародышей). Благодаря этому оно остается источником важных питательных веществ.Они перечислили наиболее важные преимущества таких продуктов для здоровья.Какие виды цельного зерна, по мнению медиков, нужно есть регулярно.Диетологи рекомендуют стремиться к трем порциям цельнозерновых продуктов в день. Вот что считается одной порцией по данным Ассоциации диетологов Великобритании:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом были названы вредные для сердца продукты

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