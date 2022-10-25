Цельное зерно помогает снизить кровяное давление: что нужно есть регулярно?
Регулярное употребление в пищу цельнозерновых продуктов улучшает показатели артериального давления, констатирует Клиника Майо (Mayo Clinic).
Высокое кровяное давление (гипертония) является бичом современных людей. Количество гипертоников растет, в том числе среди представителей молодых поколений, даже подростков. Данная тенденция отмечается врачами с тревогой, поскольку высокое давление является ключевым фактором развития сердечных приступов и инсультов.
В свою очередь, специалисты Клиники Майо напоминают: на уровень артериального давления большое влияние оказывает ежедневный рацион. Для его нормализации медики рекомендуют регулярно употреблять в пищу цельное зерно.
Эксперты объясняют: выражение «цельное зерно» означает, что зерно не подверглось глубокой обработке и не потеряло своих ценных компонентов (отрубей и зародышей). Благодаря этому оно остается источником важных питательных веществ.
«Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, калий, магний, фолиевую кислоту, железо и селен. В таком комплекте эти полезные для сердца нутриенты помогают снизить риск высокого кровяного давления», - сообщили специалисты.
Они перечислили наиболее важные преимущества таких продуктов для здоровья.
- Позволяют дольше чувствовать себя сытым, что эффективно для поддержания здорового веса.
- Благодаря их потреблению повышается уровень калия в организме, что ассоциируется со снижением артериального давления.
- Организм лучше защищен от резистентности к инсулину.
- Уменьшается риск повреждения кровеносных сосудов.
- Пшеница.
- Бурый рис.
- Ячмень.
- Кукуруза.
- Рожь.
- Овес.
- Просо.
- Гречиха.
- Лебеда (киноа).
- Попкорн.
- Одна столовая ложка сырых овсяных зерен.
- Три столовые ложки цельнозерновых хлопьев.
- Две-три столовые ложки вареного коричневого риса с горкой.
- Один средний ломтик ржаного хлеба.
- Половина цельнозерновой лепешки.
- Две-три столовые ложки цельнозерновых макарон.
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