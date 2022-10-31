Врач Бережная назвала наиболее полезные крупы и каши

«Каша должна быть из цельного зерна. Крупа, которая варится две минуты, и крупа, которая варится 15-20 минут, – это совершенно разные продукты по количеству клетчатки», – объяснила Бережная, беседуя с RT.

«Гречка, нешлифованный рис, киноа, пшено – все эти крупы являются полноценными, потому что содержат не только клетчатку, но и микроэлементы, витамины группы В, достаточное количество белка».

В интервью врача прозвучало мнение о том, что полезными в ряду каш можно считать лишь те, что достаточно долго готовятся: запариваются или варятся. Длительная готовка говорит о том, что для каши используется зерно, которое не может быть сварено за две-три минуты (как это, например, происходит с так называемыми кашами быстрого приготовления).По словам медика, каши, приготовленные «по старинке» из цельной не дробленой крупы, обеспечивает организм клетчаткой, служащей питанием для полезных кишечных микроорганизмов. Регулярное поедание клетчатки эффективно улучшает состав бактериальной кишечной флоры, благодаря чему поддерживается хорошая работа иммунной системы, укрепляется здоровье в целом.Другой важный плюс круп в том, что, помимо клетчатки, они содержат в себе белок и микроэлементы, важные для жизнедеятельности организма. Бережная назвала наиболее полезные в этом плане:Врач уточнила, что полезные крупы и каши из них иногда становятся нежелательными в рационе людей – это может произойти, например, из-за развития целиакии (непереносимость белка злаковых), а также из-за аллергии.Одной из самых неполезных эксперт считает манку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, то употребление чеснока может поспособствовать продлению жизни.

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