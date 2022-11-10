Диетолог поделился советами по профилактике лишнего веса зимой

«Также стоит один раз в день съедать йогурт без вкусовых добавок, так как это помогает поддерживать здоровый микробиом кишечника и утолять голод за счет содержания белка», - добавил доктор Руани.

Зарубежный диетолог Алекс Руани рассказал о том, что помогает зимой лишнего веса. Его рекомендации по профилактике ожирения опубликовало издание The Times.Врач заявил, что одним из способов сохранить стройность является отказ от поздних приемов пищи. Между последней за день порцией еды и укладыванием в постель должно пройти три или четыре часа, подчеркнул Руани.В рационе, по словам эксперта, обязательно должна присутствовать зимой клетчатка. Употребление питательных и в то же время богатых клетчаткой продуктов является эффективной профилактикой переедания, избыточного аппетита, чрезмерного поглощения калорий. Клетчатку нужно получат из фруктов, овощей, орехов, бобовых, цельнозерновых продуктов.Эксперт обратил внимание на важность двигательной активности, упражнений, занятий спортом. Диетолог констатировал, что наиболее ощутимого результата в поддержании физической формы можно добиться только совмещая правильный рацион с нагрузками. Зимой важно выделять на упражнения хотя бы несколько минут в день, а также по возможности чаще ходить пешком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты по мнению специалиста нутрициолога вредно есть перед сном.

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