Четыре утренних лайфхака помогают быстрее убрать жир на животе

О том, что некоторые утренние лайфхаки помогают быстрее убрать жир на животе, сообщило издание Eat This, Not That!.Благодаря питью такой воды, говорят эксперты журнала, попытки худеть становятся более эффективными. Стакан выпитой волы делает чувство сытости полноценнее, что позволяет не переедать за завтраком, а также поддерживает здоровым обмен веществ.Не кладите в свой утренний кофе никаких подсластителей. Согласно исследовательским данным, добавочный сахар в рационе тесно связан с увеличением объема висцерального жира (располагается в глубине живота вокруг внутренних органов), а также абдоминального жира, от которого увеличивается живот.Специалисты советуют добавлять овсяные хлопья в смузи или йогурт, кефир, густые супы и другие подходящие блюда. Таким образом можно увеличить свое потребление содержащейся в овсе растворимой клетчатки, очень полезной для роста дружественных бактерий в кишечнике (это важно для поддержания здорового веса).Дополнительная порция белка во время утреннего приема пищи способствует активному метаболизму, а, значит, и быстрому расходованию жира. Эксперты советуют с этой целью добавлять в каши взбитый яичный белок или употреблять протеиновый коктейль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кефир может быть полезным для снижения давления.

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