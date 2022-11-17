Четыре утренних лайфхака помогают быстрее убрать жир на животе
Одним из лайфхаков, способствующих более активному жиросжиганию, является прием дополнительной порции белка.
О том, что некоторые утренние лайфхаки помогают быстрее убрать жир на животе, сообщило издание Eat This, Not That!.
Вода с лимоном. Благодаря питью такой воды, говорят эксперты журнала, попытки худеть становятся более эффективными. Стакан выпитой волы делает чувство сытости полноценнее, что позволяет не переедать за завтраком, а также поддерживает здоровым обмен веществ.
Кофе без сахара. Не кладите в свой утренний кофе никаких подсластителей. Согласно исследовательским данным, добавочный сахар в рационе тесно связан с увеличением объема висцерального жира (располагается в глубине живота вокруг внутренних органов), а также абдоминального жира, от которого увеличивается живот.
Овсянка. Специалисты советуют добавлять овсяные хлопья в смузи или йогурт, кефир, густые супы и другие подходящие блюда. Таким образом можно увеличить свое потребление содержащейся в овсе растворимой клетчатки, очень полезной для роста дружественных бактерий в кишечнике (это важно для поддержания здорового веса).
Белок. Дополнительная порция белка во время утреннего приема пищи способствует активному метаболизму, а, значит, и быстрому расходованию жира. Эксперты советуют с этой целью добавлять в каши взбитый яичный белок или употреблять протеиновый коктейль.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кефир может быть полезнымдля снижения давления.
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